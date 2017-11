Être borderline ou personnalité limite en français, est une condition mentale qui est vécue par bien des gens et qui peut se contrôler.

C’est le cas de Johanne Lavoie qui vient de publier un livre à ce sujet: Borderline... mais pas folle.

«Il y a neuf critères et il faut en avoir cinq des neuf pour avoir un diagnostic de troubles de personnalité limite», explique-t-elle.

Plusieurs personnes, lors de moments difficiles, peuvent se retrouver dans ces conditions, mais c’est un état passager. Alors que pour les gens qui ont le diagnostic de trouble de la personnalité limite, c’est permanent.

Impulsivité, colère, idées noires, sentiment de vide et le sentiment d’abandon sont certains de ces critères.

«Des petites choses deviennent des grands drames, par exemple si ton copain oublie de mettre des bisous à la fin d’un message texte», raconte l’auteure.

Johanne Lavoie se rappelle que les gens autour d’elle avaient l’impression qu’elle exagérait, mais elle vivait vraiment ces choses du quotidien comme de grandes peines, elle le ressentait comme ça à l’intérieur.

Elle raconte également dans son livre avoir eu une conduite automobile périlleuse.

«On a besoin de se sentir en vie. On se sent tellement vide à l'intérieur que tout ce qui peut nous faire se sentir vivant, on a tendance à aller vers ça. Donc, la conduite dangereuse fait partie de ça aussi. D'aller vite, de se mettre en danger inconsciemment pour se sentir en vie», se remémore Johanne Lavoie.

Cette dernière a appris à 43 ans qu’elle avait un trouble de personnalité limite et ça a vraiment éclairé plein de choses dans sa vie.

«J'étais contente quand j'ai appris que j'avais le trouble. Je travaillais dans un bureau où j'étais appréciée, mais s’il y avait deux personnes qui parlaient dans un coin, j'étais persuadée qu'elles parlaient en mal de moi. Je voyais des complots partout, tout le temps, se souvient Johanne Lavoie. Maintenant, avec du recul, je me dis que je suis en train de me raconter des histoires. Je finissais par y croire parce que je ne savais pas.»

Elle est maintenant coach, elle donne des conférences et a écrit un livre, après avoir changé de façon de vivre, suivie des thérapies de groupe et une formation neurolinguistique pour changer la façon dont elle se parlait.

«Ce que j’explique aux gens, c’est qu’il faut vraiment se reprogrammer. C’est important de se parler de façon positive plutôt que négative. C’est comme pour quelqu’un qui va s’entrainer après un certain temps, ça va devenir une habitude», conclut-elle.