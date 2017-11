Changement de cap sur la Rive-Sud

Deux des trois maires qui militaient pour réformer l'agglomération de Longueuil n'ont pas été réélus dimanche.

Paul Leduc a été battu à Brossard par Doreen Assaad, alors qu'il briguait un sixième mandat. À Saint-Lambert, Pierre Brodeur a détrôné Alain Dépatie.

Les nouveaux élus poursuivront-ils la bataille de leurs prédécesseurs? La mairesse Assaad souhaite faire les choses différemment.

«Essayons d'être à l'écoute et de bien verbaliser ce qu'on veut, et peut-être qu'on va arriver à des choses intéressantes, sans devoir aller avec une approche de... pas de chicane, mais de confrontation», explique cette dernière.

La nouvelle mairesse de Longueuil voit d'un bon œil cette ère de changement.

«Pour moi, ces deux-là, pendant la campagne, ont bel et bien dit qu'ils souhaitaient que le dialogue se réinstaure au sein de l'agglomération parce qu'ils croient fermement qu'ensemble, on peut faire avancer davantage que si on est divisés. Alors, moi, ça me plaît beaucoup», indique Sylvie Parent, la nouvelle mairesse de Longueuil.

Si les citoyens estiment que cet enjeu est important, ils ne croient toutefois pas que ça ait pu influencer l'élection.

Les électeurs de Brossard croient plutôt que des dossiers comme les travaux qui s'éternisent à l'hôtel de ville ont fait la différence.

D'ailleurs, TVA Nouvelles dévoilait, il y a une semaine, une mise en demeure dans ce dossier contre la Ville. La nouvelle mairesse promet de se pencher sur la question.

«C'est une priorité. Il faut absolument parce que l'hôtel de ville est l'image de la gestion d'une Ville! Quand vous voyez qu'il y a un bâtiment en construction pendant deux ans, ça indique qu'il y a des problématiques réelles», ajoute la mairesse de Brossard.

Les plaintes en déontologie contre le maire sortant, notamment dans l'affaire des meubles italiens, ont aussi laissé des traces.

«Du renouveau, c'est toujours bien», conclut une citoyenne de Brossard.

- D'après le reportage de Bénédicte Lebel