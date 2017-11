Des groupes communautaires crient à l’aide

Il y a deux mois, Mike Da Silva, qui a consommé du fentanyl pendant sept ans, témoignait des dangers de cette puissante drogue. Il a cessé d'en prendre parce qu'il a reçu de l'aide, mais cette assistance n'est pas accessible à un grand nombre de consommateurs.

«Depuis le mois d'août dernier, il y a eu plus de 60 surdoses sévères répertoriées par Urgences-santé, mais c'est malheureusement la pointe de l'iceberg. En 10 ans, le taux de mortalité a doublé», explique la directrice générale de l’organisme Cactus Montréal, Sandhia Vadlamudy.

80% des personnes qui consomment des drogues par injection à Montréal sont en contact avec des groupes communautaires, mais ne se rendent pas chez le médecin et le pharmacien. Ce sont donc ces groupes qui peuvent les secourir en cas de surdose et faire de la prévention.

«C'est grâce à des initiatives comme Dopalliés que plusieurs utilisateurs ont reçu rapidement des formations pour administrer la naloxone et sauver des vies l'été dernier», ajoute le directeur général de Dopamine, Martin Pagé.

Ils sont à bout de souffle et manquent de ressources alors que le ministère de la Santé du Québec a reçu 3,1 millions de dollars du gouvernement fédéral pour venir en aide à ces consommateurs de drogue. Ce montant n'a pas été redistribué. Appuyés par le PQ, ils interpellent la ministre Lucie Charlebois.

«Nous attendons avec impatience un accès aux fonds», renchérit Martin Pagé de Dopamine.

De son côté, la ministre déléguée à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois indique que son parti déploiera rapidement les sommes.

«Je veux qu'ils sachent que ça ne va pas être déployé n'importe comment parce qu'il y a un plan d'action. On a consulté les organismes communautaires, 600 personnes», précise-t-elle.

«Il y a des morts actuellement. Est-ce qu'on pourrait passer à l'action au lieu de penser à des stratégies?», lance la députée du Parti québécois dans Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier.

Cactus Montréal et Dopamine l'affirment haut et fort, s'ils n'ont pas cet argent rapidement, cela va signifier la disparition d'importants programmes et d'autres pertes de vie.

«Je vais leur dire qu'on a travaillé et on a investi 12 millions dans les sites d'injection supervisés. Je ne comprends pas qu'ils me disent une chose comme ça. On est dans les mêmes échéanciers que les autres provinces, et ça devrait se faire incessamment», conclut la ministre Charlebois.

- D'après le reportage d'Harold Gagné