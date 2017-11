Elle disparaît après avoir gagné au poker

Une femme de la Mauricie qui est sortie jouer au poker après une prise de bec avec son conjoint est introuvable depuis qu’elle a quitté un bar vers 2 h 15 du matin, la semaine dernière.

François Venne se fait du sang d’encre depuis que sa conjointe, Mélissa Blais, 34 ans, est disparue. Elle a été vue pour la dernière fois quittant un bar de Louiseville, très tôt le matin jeudi dernier, vers 2 h 15.

Plus tôt ce soir-là, le couple s’était chicané à la table lors du souper, admet l’homme. Un incident banal, selon lui.

«Elle est partie choquée, oui. Mais on ne s’est pas lancé des assiettes non plus. Elle est partie en disant qu’elle voulait se changer les idées, et elle est allée jouer au poker», a-t-il raconté.

Texto

Plus tard dans la soirée, la mère d’une adolescente de 15 ans et d’un garçon de neuf ans lui a envoyé un SMS, vers 23 h 45. Il dormait et n’a vu le message que le lendemain matin.

«Elle m’avait texté qu’elle avait gagné 100 $ au poker, et qu’elle allait se calmer un peu», a-t-il relaté.

Cela faisait quatre ans qu’ils formaient un couple. Selon M. Venne, ils ne se chicanaient presque jamais.

Cela dit, son conjoint ne croit pas que la disparition soit reliée à cette chicane, et il craint un geste criminel de quelqu’un d’autre.

Bar

Après le texto, Mélissa Blais est sortie se promener, et s’est arrêtée dans un bar, où elle a bu plus qu’à l’habitude, selon les informations de M. Venne.

Il affirme qu’elle était toujours prudente et ne conduisait pas quand elle avait consommé de l’alcool. Elle préférait dormir chez des amis ou chez sa mère, qui demeure tout près.

Vers 2 h 15, elle a salué les gens et plus personne ne l’a revue.

«Disparue complètement. Dernier signal cellulaire date de cette nuit-là à 2 h 15. Pourtant, Mélissa est toujours là-dessus. Toujours sur Facebook», a expliqué son conjoint.

Auto

Sa Toyota Corolla noire 2011 quatre portes immatriculée Y7O FAD est introuvable, malgré les efforts de la Sûreté du Québec qui a survolé le secteur par hélicoptère vendredi, tout comme François Venne qui a fait les démarches avec un ami dans un autre hélicoptère.

Depuis, il dit aux gens d’ouvrir l’œil et remet des avis de disparition.

La Sûreté du Québec, pour sa part, poursuit les démarches d’enquête, comme la vérification de caméras de surveillance ou de transactions bancaires.

Tant que l’auto n’est pas retrouvée, il est difficile pour la police d’orienter les recherches sur le terrain. Toutes les hypothèses sont toujours sur la table, et Mélissa Blais pourrait maintenant se trouver n’importe où au Québec.