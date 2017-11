Kevin Spacey soigné au même centre qu’Harvey Weinstein

À l’instar du producteur Harvey Weinstein, l’acteur Kevin Spacey est soigné au centre de désintoxication The Meadows, en Arizona, a appris le Daily Mail.

Accusé de harcèlement sexuel par plusieurs hommes, l’Américain de 58 ans est arrivé à cette clinique prisée par les stars à la fin de la semaine dernière.

Située dans la ville de Wickenburg aux États-Unis, The Meadows n’est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, il faut dépenser 36 000 $ US par mois afin d’y recevoir l’aide souhaitée. Pour les accros au sexe, un programme appelé «Gentle Path» est offert pendant 45 jours. On y prône les bienfaits des conseils et de l’expression par les arts.

Sur place, on retrouve une salle d’entraînement, une piscine et des espaces spécialement aménagés pour faciliter la relaxation.

Avant Weinstein et Spacey, des célébrités telles que Tiger Woods, Selena Gomez, Kate Moss et Elle Macpherson ont été accueillies au centre The Meadows.

Si Kevin Spacey a quelques films en chantier, son règne au petit écran se terminera bientôt. La semaine dernière, la chaîne Netflix a décidé de mettre fin à sa populaire série «House of Cards» dans laquelle l’acteur oscarisé à deux reprises tient le rôle principal, celui de Francis Underwood. La sixième saison sera donc la dernière.