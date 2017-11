La grève dans les CPE est annulée

Les journées de grève prévues dans les centres de la petite enfance (CPE) ont finalement été annulées, tard lundi soir, grâce à une entente de principe mettant fin au conflit de travail, a annoncé la CSN.

En vertu de cette entente, les journées de grève prévue mardi et mercredi dans CPE n'auront finalement pas lieu. Le rassemblement de travailleurs qui devait se tenir devant l'Assemblée nationale mercredi a aussi été annulé.

Les détails de l'entente de principe intervenue entre la FSSS-CSN et le ministère de la Famille n'ont pas été dévoilés. L'entente sera présentée aux délégués des syndicats des travailleuses en CPE le 14 novembre, en vue de son éventuelle adoption.

Le ministre de la Famille Luc Fortin s'est réjoui de l'annulation des journées de grève. «L’entente de principe conclue ce soir [lundi] est une bonne nouvelle pour toutes les parties et surtout pour les familles du Québec [...]. Je remercie toutes les parties pour leurs efforts à la table de négociation», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Entente de principe conclue ce soir entre la FSSS-CSN & #CPE

Bonne nouvelle pour les familles puisque la grève est annulée #polQC — Luc Fortin (@LFortin_Famille) November 7, 2017

Plus tôt dans la journée, le ministre avait déploré que la partie syndicale souhaitait aller de l'avant avec les journées de grève. «Notre négociateur me dit qu’il y a des points qui avancent à la table et que le ton est toujours positif. De notre côté, nous sommes toujours prêts à négocier tant qu’il le faut», avait-il indiqué en affirmant que, pour cette raison, la tenue de journées de grève n'était pas justifiée.

De son côté, le syndicat avait défendu sa position en arguant que «rien ne permet à l'heure actuelle de s'attendre, hors de tout doute, qu'une conclusion satisfaisante puisse survenir rapidement».

Les travailleuses des CPE avaient tenu une journée de grève la semaine dernière pour faire part de leur mécontentement.

La FSSS-CSN chapeaute 37 syndicats représentant quelque 11 000 travailleuses dans plus de 400 CPE. Les employées des CPE étaient sans contrat de travail depuis 31 mois.