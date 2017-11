«La Voix Junior»: des derniers duels pétillants

Les jeunes de «La Voix Junior» ont continué à s’affronter, dimanche soir, au cours de la seconde phase des duels de la saison.

En ouverture de ce rendez-vous dominical, Alex Nevsky avait réuni trois grandes voix avec Angélie Pontbriand, Chelsea Goldwater et Estelle Fortin-Lafrance sur la chanson «Nobody Love». Les trois filles ont donné tout ce qu’elles avaient dans les poumons au cours de ce qui restera le meilleur numéro de la soirée. Le coach a eu du mal à prendre sa décision, mais il a finalement opté pour garder Estelle.

Le deuxième duel de l’équipe Nevsky a rassemblé Maïka Lafrance, Paul Moreau et Alexis Simard sur la chanson «L’oiseau et l’enfant». Les trois semblaient en total contrôle et ont eu du plaisir à incarner cette chanson. Alex a choisi de garder Paul, parce qu’il a quelque chose d’unique et qu’il comprend parfaitement la musique.

Dans le dernier duel de cette saison, Victoria Flores, Ariane Morin et Alessia Marie Pietraroia ont été réunis pour chanter «Back To Black» d’Amy Winehouse. Les trois filles, vraiment solides, ont fait honneur à la chanson. Victoria a su délivrer le juste message et a remporté le choix du coach.

Team Marie-Mai

Marie-Mai avait choisi de réunir trois filles énergiques pour un duel qui rassemblait Laura Janowski, Kate Howard et Lou Granger-Deschamps sur la chanson «Brave» de Sara Bareilles. Celles-ci ont livré une prestation explosive qui a permis à Kate de gagner sa place pour les chants de bataille.

Sur la chanson «Fou» d’Andréanne A. Malette, Marie-Mai a finalement jumelé Janibel Poirier, Juliette Compan et Romane-Frédérique Guay. Les trois voix se mariaient très bien, mais Janibel semblait l’artiste la plus complète du trio et c’est la raison pour laquelle Marie-Mai l’a choisie.

Équipe Dupré

Les plus jeunes candidats de l’équipe de Marc Dupré, Cédrick et Xavier Tremblay, Mia Lessard et Isabelle Simard, se sont affrontés dans un duel pétillant sur «À Miami» d’Ariane Moffatt. Si les répétitions ont été un peu cacophoniques, les quatre ont mis le feu au studio. Le coach a décidé de garder la plus calme, Mia.

Marc a conclu ses duels en réunissant Chloé Leclerc, Alexandru Tutuianu et Rose-Coralie Audet sur «Nation», la populaire chanson du chanteur français Tibz. Grâce à sa solidité et sa voix mature, Alexandru a remporté la voix de son coach.

La semaine prochaine, ce sera l’étape des chants de bataille à «La Voix Junior». Chaque candidat de chacune des équipes va interpréter une chanson, et à l’issue des prestations, les coachs ne garderont que deux candidats par équipe, qui participeront à la grande finale en direct.

Les repêchés de ces seconds duels

Équipe Marc Dupré :

- Mia Lessard

- Alexandru Tutuianu

Équipe Marie-Mai :

- Kate Howard

- Janibel Poirier

Équipe Alex Nevsky :

- Estelle Fortin-Lafrance

- Paul Moreau

- Victoria Flores