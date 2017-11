Lévesque veut rendre sa ville «encore plus forte»

Réélu avec plus de 50% des votes, le maire sortant de Trois-Rivières Yves Lévesque a encore une fois prouvé qu’il est difficile, voire impossible, à détrôner.

«Ensemble, on va continuer de rendre Trois-Rivières encore plus forte. Soyez fiers de votre ville», a déclaré celui qui obtient un cinquième mandat à la tête de la ville de 132 000 habitants.

La bataille a été serrée au dépouillement des premières boîtes. Pendant plus d’une demi-heure, la différence séparant Yves Lévesque du candidat Jean-François Aubin était inférieure à 2%. Le fossé a toutefois commencé à se creuser vers 20 h 40.

Au final, le maire sortant a remporté 52% des votes, devant ses adversaires Jean-François Aubin, qui a récolté 45%, et André Bertrand, qui a terminé bon troisième avec 3%.

Campagne sale

Yves Lévesque, qui est maire de Trois-Rivières depuis 16 ans, a affirmé dans les derniers jours qu’il terminait la campagne qu’il considère comme la plus sale depuis qu’il fait de la politique. Il interprète à ce titre la sortie de l’ex-greffier municipal Gilles Poulin qui l’a qualifié de «champion de la mesquinerie» à la moitié de la campagne, tout en appuyant Jean-François Aubin.

«C’était une campagne de style américain, et je ne pense pas qu’on veut voir ça chez nous. Qu’on sorte en dénigrant les gens, ce n’est pas quelque chose qui fait partie de mes valeurs ou de mes principes, et jamais je ne descendrai aussi bas», a-t-il ajouté.

ll est conscient que sa façon de gérer ne fait pas l’unanimité, qu’il est considéré comme un passionné pour certains, comme un arrogant pour d’autres. Mais selon lui, cette victoire démontre la volonté des Trifluviens de continuer à mettre leur ville sur la mappe.

«Vous savez qu’avant, on était reconnu comme une ville où les gens arrêtaient faire pipi entre Montréal et Québec. C’était désastreux et gênant pour moi, et il n’était pas question de garder cette réputation-là. C’est le fun de voir que maintenant au niveau touristique, on bat des records», a-t-il dit, soulignant, entre autres, les spectacles présentés par le Cirque du Soleil en été depuis trois ans.

Continuité

Le projet d’un nouveau Colisée de 53 millions $ gardera donc le même élan, tout comme le nouveau centre des congrès subventionné pour 38 millions $ sur 20 ans par la Ville, qui doit ouvrir à l’automne 2018.