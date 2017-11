Qui pourrait composer le prochain comité exécutif à la mairie de Montréal ?

Alors que Valérie Plante vient tout juste d’être nommée mairesse de Montréal, plusieurs s’interrogent déjà sur la composition de son comité exécutif, qu’elle devra former prochainement.

La politicienne a d'ores et déjà annoncé que le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Dorais, deviendra son bras droit en agissant comme président du comité exécutif.

Valérie Plante s’est d’ailleurs dite ouverte, lundi, à l'idée de confier certains postes de son conseil à des membres de l’opposition. «Il est clair que je veux aller chercher les meilleurs éléments. Je suis très, très ouverte. Vraiment, a confié la nouvelle mairesse en entrevue avec Mario Dumont, à LCN. Les Montréalais s’attendent à ça de leurs élus, qu’on s’élève au-dessus de la mêlée.»

La spécialiste en gestion municipale et professeure à l’UQAM Danielle Pilette croit qu’il est encore tôt pour se prononcer sur la composition du comité exécutif, formée de la mairesse et de douze membres. «C’est encore très difficile d’en juger. Au comité exécutif, est-ce qu’elle veut des piliers comme [Luc] Ferrandez ou [François William] Croteau ou plutôt rajeunir l’équipe», s'est-il questionné.

En attendant, voici certains noms qui pourraient former le prochain comité exécutif à la mairie de Montréal.

PROJET MONTRÉAL

Sylvain Ouellet

• Pourrait se voir confier les dossiers liés à la gestion de l’eau et au développement durable.

• A été réélu comme conseiller de ville pour le district François-Perreault dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

• A été membre de la commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, et a été porte-parole de l’opposition en matière d’eau et de développement durable.

• A critiqué la gestion de la saga du «flushgate» à Montréal par l’administration Coderre en 2015.

• A aussi critiqué l’administration Coderre quant à sa stratégie pour contrer l’agrile du frêne.

PROJET MONTRÉAL

Luc Ferrandez

• Pourrait se voir confier les dossiers liés aux transports et à la mobilité.

• A été réélu comme maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

• Figure médiatique bien connue, il s’est fait discret pendant la campagne électorale, ne se présentant pas aux côtés de la mairesse Valérie Plante.

• Spécialiste en administration, il a à cœur le maintien de la qualité de vie dans les quartiers centraux et anciens de Montréal.

• Au cours de ses mandats, il a ajouté des mesures d’apaisement de la circulation dans son arrondissement.

PROJET MONTRÉAL

Alain Vaillancourt

• Pourrait se voir confier les dossiers liés aux sports et loisirs.

• A été réélu comme conseiller d’arrondissement pour le district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest dans le Sud-Ouest.

• A été porte-parole de Projet Montréal en matière de services électroniques et de sports et loisirs.

• A organisé les «Cyclovia» dans le Sud-Ouest, où des rues sont fermées pendant quelques heures à la circulation automobile.

• A critiqué la gestion du réaménagement du parc Jean-Drapeau par l’administration Coderre.

PROJET MONTRÉAL

Craig Sauvé

• Pourrait se voir confier les dossiers liés aux transports.

• A été réélu comme conseiller de ville pour le district Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown dans le Sud-Ouest.

• A été membre de la commission sur les transports et les travaux publics et est porte-parole de Projet Montréal en matière de transport.

• A commenté les dossiers liés à la STM et a présenté en compagnie de Sylvain Ouellet le projet de ligne rose de Projet Montréal.

PROJET MONTRÉAL

Alex Norris

• Pourrait se voir confier les dossiers liés à la sécurité publique.

• A été réélu comme conseiller de ville pour le district de Jeanne-Mance sur le Plateau-Mont-Royal.

• A été vice-président de la commission sur la sécurité publique et a été porte-parole de Projet Montréal et matière de gouvernance, de transparence et de sécurité

• Ancien journaliste d’enquête, il commente les dossiers liés au SPVM.

PROJET MONTRÉAL

Richard Ryan

• Pourrait se voir confier les dossiers liés à l’habitation.

• A été réélu comme conseiller de ville pour le district du Mile-End sur le Plateau-Mont-Royal.

• A été membre de la Commission sur le schéma d’aménagement et de développement à Montréal, et a été porte-parole de Projet Montréal en matière de culture, de passages à niveau et de démocratie participative.

• Intervient sur les questions liées à l’accessibilité au logement.

• Est reconnu pour son implication auprès des gens à revenu modeste pour le maintien de la mixité sociale et un meilleur accès au logement.

PROJET MONTRÉAL

Émilie Thuillier

• Pourrait se voir confier les dossiers liés aux infrastructures

• A été élue comme mairesse d’arrondissement dans Ahuntsic-Cartierville. Elle a été élue en 2009 et 2013 comme conseillère de ville pour le district d’Ahuntsic.

• A été présidente de la Commission sur l’examen des contrats à la ville, et porte-parole de Projet Montréal pour Aéroports de Montréal et les célébrations du 375e.

PROJET MONTRÉAL

Pierre Lessard-Blais

• Pourrait se voir confier les dossiers liés au commerce et la protection des commerçants.

• A été élu comme maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

• Est copropriétaire de la microbrasserie L’Espace public et a été directeur de la Société de développement commerciale Hochelaga-Maisonneuve.

• S’intéresse aux questions touchant l'embourgeoisement, le logement social et les espaces publics.

Avec la collaboration de Laurence Houde-Roy