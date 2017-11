Rénover la cuisine, un choix santé?

Si les coûts d’une rénovation de cuisine sont importants à la base, ils peuvent être rapidement amortis par des changements de vie importants, dont celui de manger plus sainement.

On le sait, au Québec, la vie sociale a principalement lieu dans la cuisine et la salle à manger. Mais pour avoir envie de recevoir, il faut que notre cuisine soit conviviale et fonctionnelle.

Plusieurs raisons peuvent nous amener à vouloir la rénover: améliorer l’ergonomie ou la fonctionnalité, la mettre au goût du jour, ajouter ou enlever un îlot, intégrer un cellier, avoir un espace repas.

Il est toutefois essentiel de déterminer nos besoins avant de se lancer.

«Au départ, il est important de faire appel à un designer ou un designer cuisiniste pour concevoir une cuisine fonctionnelle qui réponde à son mode de vie, explique Audrée-Anne Plourde, conseillère en rénovation chez Réno-Assistance. Par exemple, si on veut un gros îlot avec une plaque chauffante pour voir nos invités dans la salle à manger, on voudra miser sur l’ergonomie.»

Les rénovations dans une cuisine n’auraient pas que des effets sur la décoration, mais aussi sur le mode de vie!

Les statistiques démontrent qu’une cuisine rénovée donne davantage envie de se mettre au fourneau et de passer du temps en famille.

C’est ce que révèle une étude réalisée par Houzz, un site consacré à la rénovation.

En effet, 49% des répondants passeraient plus de temps en famille, 41% cuisineraient plus, 40% recevraient davantage, 29% s’assoiraient désormais à table pour prendre leur repas et 26% consommeraient plus de fruits et légumes! Qui dit mieux?

Matériaux et coûts variables

Une fois les besoins identifiés, il reste à choisir les matériaux en fonction de son budget.

Commençons par les armoires. Peu de changement dans les coûts: les plus chères sont en bois massif et les moins chères, en mélamine.

Et entre les deux, on peut choisir parmi toute une panoplie: le thermoplastique, le polyester, le placage de bois sur la façade des armoires, etc.

«Pour une cuisine standard clé en main avec armoires en polyester plus comptoirs en granite, on parle de 25 000 à 30 000 $. Avec des armoires de mélamine, ce serait autour de 20 000 à 25 000 $», précise Mme Plourde.

Ensuite le choix des matériaux de plancher.

«La tendance pour une cuisine demeure la céramique, mais avec de jeunes enfants, à moins d’avoir un plancher chauffant, le prélart est mieux. C’est souple, confortable et surtout moins fragile si on échappe un objet lourd», ajoute l’experte.