Résultats en baisse chez Héroux-Devtek

Héroux-Devtek a vu son bénéfice chuter mais ses ventes ont été supérieures aux prévisions, selon les résultats du deuxième trimestre dévoilés lundi.

L’entreprise de Longueuil, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’entretien de composants de trains d’atterrissage en aérospatiale, a récemment conclu l’achat d’une filiale espagnole d’Airbus.

Les analystes s’attendaient à une performance supérieure d’Héroux-Devtek au deuxième trimestre, la plupart d’entre eux ayant prévu un bénéfice de 0,12 $ par action, pour des revenus de 87,24 millions $.

Or, ceux-ci se sont finalement établis à 0,11 $ par action, avec des revenus de 89,68 millions $. Héroux-Devtek avait enregistré des recettes de 91,6 millions $ à pareille date un an plus tôt, pour un bénéfice par action de 0,16 $.

Son carnet de commandes totalise aujourd’hui 498 millions $, en hausse par rapport à 451 millions $ trois mois plus tôt, s’est toutefois félicité Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. «Le deuxième semestre de notre exercice est habituellement meilleur, et cette année ne devrait pas faire exception.»

Le 2 octobre, Héroux-Devtek a complété la plus importante acquisition de son histoire en mettant la main sur la Compania Espanola de Sistemas Aeronauticos (CESA), au coût de 205 millions $.

«Grâce à cette transaction hautement stratégique, nous continuerons de bâtir un avenir durable pour Héroux-Devtek en accroissant notre portée en Europe, en élargissant notre offre de produits et services exclusifs ainsi qu’en obtenant un important contenu dans plusieurs programmes d’envergure et un accès à de nouveaux clients, notamment une relation directe avec Airbus», a affirmé M. Labbé.

Il voit par ailleurs d’un bon œil l’arrivée d’Airbus au sein du programme C Series de Bombardier. «À long terme oui ça pourrait avoir un impact. Si Airbus s’établit au Québec, certainement ils vont développer une chaîne d’approvisionnement au Canada. Ça pourrait être très bénéfique pour la chaîne d’approvisionnement québécoise», a-t-il affirmé.