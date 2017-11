SPCA Montréal crie victoire

Un des premiers organismes à avoir commenté la victoire de Valérie Plante à la mairie de Montréal aura été la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Montréal, en parlant d’une excellente nouvelle pour les animaux.

Un peu plus de 30 minutes après la victoire annoncée de l’équipe de Projet Montréal (Valérie Plante), SPCA Montréal a publié un communiqué sur sa page Facebook afin de démontrer sa satisfaction.

«SPCA Montréal se réjouit qu’un parti dont le programme donne une place prépondérante aux dossiers touchant les animaux soit porté au pouvoir, a indiqué Anita Kapuscinska, coordonnatrice aux relations de presse à SPCA Montréal. On entend travailler avec l’administration de Valérie Plante pour réaliser ce plan le plus rapidement possible.»

Des engagements clairs

L’organisme a demandé des engagements clairs de la part de la nouvelle mairesse notamment pour l’investissement dans des services animaliers responsables et le respect de la date d’ouverture du centre animalier municipal.

Pendant la campagne, Projet Montréal a fait la promesse de mettre fin à l’industrie des calèches à Montréal et SPCA Montréal demande à la nouvelle administration de respecter cet engagement.

«On encourage donc la Ville de Montréal à entamer dès l’été prochain l’élimination graduelle et permanente de cette industrie cruelle, dangereuse et dépassée», peut-on lire dans le communiqué.

L’interdiction de certaines races de chien dans la Métropole a fait couler beaucoup d’encres et SPCA Montréal demande à Projet Montréal d’abroger cette interdiction sans délai.

«La SPCA serait heureuse d’assister la nouvelle administration avec le développement et la mise en place de mesures justes et efficaces pour faire face à la problématique des morsures de chiens», a mentionné Me Sophie Gaillard, avocate au département de la Défense des animaux à la SPCA de Montréal dans le communiqué.