Stephen Bronfman nie avoir financé une fiducie dans les paradis fiscaux

Stephen Bronfman, le président du financement du Parti libéral du Canada et proche de Justin Trudeau, dément vivement avoir utilisé ou financé des fiducies dans des paradis fiscaux.

Dans un communiqué transmis aux médias lundi, M. Bronfman soutient être un « fier Canadien » qui a «toujours respecté la loi, y compris celle en matière fiscale [...] Ses fiducies canadiennes ont payé au gouvernement canadien l'ensemble des impôts dus sur tous leurs revenus.»

Celui-ci réagissait à une fuite de documents obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI) et analysés par le «Toronto Star» et CBC/Radio-Canada qui indiquent que le proche de Trudeau se serait associé à l’ex-sénateur libéral Leo Kolber pour mettre sur pied différents stratagèmes pour cacher 60 millions $ US dans les paradis fiscaux.

«Stephen Bronfman n'a jamais eu aucune autre implication de quelque nature que ce soit, ni directe ni indirecte, dans la fiducie Kolber», indique le richissime homme d’affaires dans son bref communiqué dans lequel il dit qu’il n’émettra aucun autre commentaire.