Un jeune candidat détrône Bernard Sévigny à Sherbrooke

Une des plus grosses surprises de la journée des élections municipales, dimanche, s’est produite en Estrie, alors qu’un candidat indépendant a détrôné le maire des huit dernières années.

«Ce soir je fais mon entrée à l’hôtel de ville. Je serai un maire dévoué. Le maire des résultats», a promis Steve Lussier.

M. Lussier, 44 ans, a vaincu le maire sortant, Bernard Sévigny, avec une avance d’environ 6000 votes.

M. Lussier, reconnu pour son dynamisme, rayonnait de bonne humeur.

«Ça me fait encore bizarre de dire que je suis maire de Sherbrooke», a dit le nouvel élu, un peu nerveux.

Revenir à la base

Celui qui œuvrait comme directeur hypothécaire pour une institution bancaire de l’Estrie a conquis l’électorat sherbrookois avec sa promesse de «revenir à la base». Il s’engageait à geler les taxes municipales la première année de son mandat.

«Nous devons revenir à l’essentiel pour retrouver un juste équilibre budgétaire entre les aspects pratiques de tous les jours, soit les routes, les égouts, etc.», a-t-il plaidé.

La controverse entourant le projet Well inc. de Bernard Sévigny a possiblement contribué à la défaite de ce dernier. Steve Lussier a réclamé durant la campagne son retrait de la course électorale. Il lui reprochait d’avoir mandaté un consortium privé, sans avoir passé par le processus d’appel d’offres.

M. Sévigny fait l’objet d’une plainte pour manquement à l’éthique et à la déontologie à la Commission municipale du Québec.

La tête haute

La déception était vive au restaurant Le Bouchon, où était réunie l’équipe de Sévigny. À la suite de cette défaite, le maire sortant quittera son poste de président de l’Union des municipalités du Québec.