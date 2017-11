Une nouvelle génération de politiciens prend la place

Au lendemain de l’élection surprise de Valérie Plante à la mairie de Montréal, un constat frappe : une nouvelle génération de politiciens transforme le monde politique, et ce, à tous les paliers gouvernementaux.

Valérie Plante, première mairesse de Montréal. Valérie Plante, 43 ans, mère de deux enfants. Valérie Plante, issue du milieu communautaire. Voilà un portrait qui contraste avec celui qui était associé au maire d’une ville au Québec.

Mais ce portrait n’est plus à jour, affirme le président de la firme de sondages Léger, Jean-Marc Léger. Les «anciens» politiciens sont aujourd’hui remplacés par une nouvelle génération, incarnée pour la première fois au Canada par Justin Trudeau.

«C’est une nouvelle génération qui est jeune, qui n’est pas composée de politiciens professionnels, indique-t-il. Ça a été lancé par Trudeau, à mon avis. Il est positif, souriant, il a du plaisir à faire de la politique. Qu’est-ce qui est arrivé ensuite au Parti conservateur? Andrew Scheer, même chose au NPD (Jagmeet Singh). Les deux ont 38 ans.»

Cette nouvelle génération se traduit également par une cassure entre les élites et la population.

«Montréal a été un bel exemple, note M. Léger. Des médias ont appuyé Denis Coderre, le milieu des affaires a appuyé Denis Coderre et tous les leaders ont appuyé Denis Coderre. Pourtant, le peuple, lui, a choisi Valérie Plante.»

Place aux femmes

Autre tendance forte qu’incarne à la perfection Valérie Plante : plusieurs jeunes femmes ont été élues à la tête d’une municipalité du Québec dimanche soir. Selon Jean-Marc Léger, cette confiance envers les femmes s’explique entre autres par leur image d’intégrité.

«C’est lié à la corruption d’il y a quelques années, affirme-t-il. Quand on mesure, on demande si les électeurs pensent que la femme va donner un meilleur service et si elle peut mieux gérer les finances et la réponse n’est pas nécessairement positive. Mais on juge que la femme va être beaucoup plus intègre, c’est du deux pour un.»

Un prélude aux élections provinciales?

Dans un an, ce sera au tour des politiciens provinciaux de se soumettre à l’exercice démocratique. Et si les tendances énumérées plus haut se poursuivent, cela n’augure rien de bon pour Philippe Couillard, Jean-François Lisée et François Legault, tous des politiciens de carrière issus de l’ancienne génération.

«Ça va être difficile pour les Libéraux. On le voit dans les sondages, ils sont à leur plus faible taux d’appui, historiquement parlant. Et la question qu’il faut se poser c’est si c’est encore M. Couillard qui sera là à la prochaine élection», fait valoir Jean-Marc Léger.

«Pour l’instant, les Libéraux se dirigent vers une défaite. Il va y avoir une pression énorme au sein de tous les partis politiques pour offrir quelque chose de nouveau», conclut-il.