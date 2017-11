Valérie Plante n’exclut pas de donner des postes à des membres de l’opposition

La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite ouverte à confier des postes du conseil exécutif à des membres de l’opposition qui ne font pas partie de sa formation, Projet Montréal.

«Il est clair que je veux aller chercher les meilleurs éléments. Je suis très, très ouverte. Vraiment, a dit la nouvelle mairesse en entrevue avec Mario Dumont à LCN. Les Montréalais s’attendent à ça de leurs élus, qu’on s’élève au-dessus de la mêlée.»

Elle estime que ces choix se feront au cas par cas et qu’il faudra examiner si ces élus pourront demeurer dans leur parti d’opposition s’ils siègent au comité exécutif. Valérie Plante a souligné que l’avenir du parti de Denis Coderre est flou à la suite du retrait de la vie politique municipale du maire sortant.

La chef de Projet Montréal a précisé qu’elle tient «beaucoup» à atteindre la parité homme-femme au sein de l’exécutif et que différents secteurs de la ville devront aussi être représentés.

Elle a réitéré que le maire réélu de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, allait être son bras droit comme président du conseil exécutif.

«Ça va être un très, très bon combo Plante-Dorais. Je suis très satisfaite qu’il ait accepté mon offre», a-t-elle dit.

Oui au baseball, mais...

La nouvelle mairesse a précisé qu’elle ne remettra pas en cause le projet du Réseau électrique métropolitain, qui avance à grands pas, mais dont certains éléments avaient été remis en question par son parti. Elle a toutefois mentionné qu’elle ira chercher certaines clarifications.

«On ne sait toujours pas combien cela va coûter aux usagers. Si cela coûte 20 piasses aux usagers, c’est qui qui va le prendre?», a-t-elle dit à LCN.

Elle a ajouté qu’elle ne s’opposait pas non plus à la construction d’un stade de baseball si les citoyens étaient d’accord pour en payer une partie.

«Avant d’injecter l’argent des Montréalais, je vais leur poser la question», a mentionné celle qui dit aimer le baseball.

Elle a aussi rejeté du revers de la main les étiquettes négatives associées à son parti.

«L’élément le plus radical de Projet Montréal, c’était Richard Bergeron et il était avec Denis Coderre. Et là, il n’est plus là, a-t-elle dit. M. Bergeron a amené de bonnes choses à Projet Montréal. Mais c’est lui qui a amené un manque de flexibilité et une étiquette qui nous a collé à la peau. L’étiquette antivoitures, c’est beaucoup M. Bergeron qui avait cela.»

Richard Bergeron a fondé et dirigé Projet Montréal avant de quitter ce parti pour se joindre à l’équipe de Denis Coderre à l’issue de l’élection de 2013. Il a été défait dimanche.