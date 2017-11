Vers un recomptage à Longueuil?

C'est à Longueuil qu'on a connu une des luttes les plus serrées lors des élections municipales.

Après une nuit très courte, Sylvie Parent a officiellement pris possession de son bureau. «C'est la première fois que je m'assois dans la chaise. C'est émouvant, tout ça!»

La nouvelle mairesse apprivoise déjà son nouveau rôle au terme d’une campagne qui fut loin d'être facile.

Il a fallu attendre jusqu'à minuit et l'ouverture de la toute dernière boîte de scrutin pour confirmer sa victoire par 118 voix sur Josée Latendresse.

Avec un résultat aussi serré, il est fort possible qu’il y ait une demande de recomptage. L'équipe de Josée Latendresse a quatre jours, à compter de demain, pour déposer une telle demande.

La tâche de Sylvie Parent ne s’annonce toutefois pas facile puisque son parti se retrouve minoritaire. Seulement cinq des 15 sièges au conseil municipal seront occupés par des membres d’Action Longueuil.

«Quand on est arrivé, en 2009, on avait la même situation, on était minoritaire et on se doit, en tant qu'élus, de travailler main dans la main pour faire avancer Longueuil», indique la mairesse élue qui tend la main à l’opposition.