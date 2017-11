Allégations d’agression sexuelle contre l’acteur Ed Westwick

L’acteur britannique Ed Westwick, connu pour son rôle de Chuck Bass dans la série «Gossip Girl», fait face à des allégations d’agression sexuelle.

Une comédienne américaine, Kristina Cohen, l’accuse en effet de l’avoir violée il y a près de trois ans.

FACEBOOK

«Je suis sortie avec un producteur qui était ami avec lui. Nous sommes allés ensemble chez Ed Westwick pour la première fois. J’ai voulu partir quand Ed a proposé que "tout le monde couche ensemble», a-t-elle écrit dans une publication sur sa page Facebook.

«J’ai dit que j’étais fatiguée et que je voulais partir (...) Il m’a suggéré de me reposer dans la chambre d’amis (...) Je me suis rendue dans la chambre et j’ai fini par m’endormir. J’ai été brutalement réveillé par Ed couché sur moi. Il mettait ses doigts en moi.»

L’actrice poursuit son récit en disant qu’elle s’est «battue» autant qu’elle a pu.

«J’étais paralysée, terrifiée. Je ne pouvais plus parler, plus bouger. Il m’a maintenu et m’a violée.»

Ed Westwick a réagi sur sa page Facebook mardi midi, niant farouchement les allégations.

«Je ne connais pas cette femme. Je ne l’ai jamais forcée à rien, d’aucune façon. Ni elle, ni aucune autre femme. Je n’ai jamais violé personne», a-t-il écrit.