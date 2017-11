Des accidents causés par la neige au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Il y avait un vrai tapis blanc au Saguenay–Lac-Saint-Jean mardi matin, ce qui a d’ailleurs causé quelques accidents sur le territoire.

Dans le secteur de Shipshaw à Saguenay, une camionnette a dérapé sur la route Coulombe et a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse.

Moins d’une heure plus tard, une conductrice a perdu le contrôle sur la route Martel, entre Saint-David-de-Falardeau et Saint-Honoré, et sa voiture est entrée en collision avec une déneigeuse.

Dans les deux cas, la route a été fermée à la circulation pendant près d'une heure. Les personnes impliquées n'ont subi que des blessures mineures.

D'autres accidents sont survenus, mais sans faire de blessé.

Les autorités policières lancent un appel à la prudence et demandent aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions hivernales.