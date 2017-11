Plus de 20 000 personnes réclament l'étiquetage obligatoire des OGM

Une pétition signée par plus de 20 000 citoyens réclame du gouvernement du Québec l’étiquetage obligatoire des produits contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM).

Déposée mardi sur la colline Parlementaire à Québec par l’organisme Vigilance OGM, la pétition également appuyée par plus de 220 organismes et les trois partis d’opposition demande la traçabilité des aliments ainsi que plus de transparence.

«Cela fait 15 ans que le Parti libéral a promis de mettre en place l’étiquetage OGM. Ce dépôt se veut un nouveau rappel de cette vieille promesse», a indiqué Thibault Rehn, coordinateur de Vigilance OGM.

L’organisme a rappelé que des consultations ont été menées depuis un an auprès des consommateurs, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs, notamment en vue de la nouvelle politique bioalimentaire de Québec.

«Alors que l’étiquetage obligatoire fut le plus demandé par les consommateurs, celui- ci ne semble pas être inclus dans la nouvelle politique à moins de dix jours du grand sommet de l’alimentation où sera présent M Couillard», a fait savoir Vigilance OGM.

L’organisme a rappelé notamment la récente arrivée du saumon génétiquement modifié (GM) non étiqueté dans la province et au Canada.