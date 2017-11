Floué par une entreprise qui lui offrait de l’aide?

Un client, qui estime avoir été floué par une entreprise venant en aide aux victimes d’actes criminels, se sent abandonné.

Stéphane Richard a remis 5000$ à Protektor afin d’obtenir de l’aide dans un dossier avec l’IVAC. Victime de deux actes criminels, l’homme était insatisfait du règlement intervenu. C’est alors qu’il a rencontré Alexandre Royer.

«Il m’a dit qu’il m’aiderait. Il voulait 20% de tous les gains que je faisais. Pour ouvrir le dossier, c’était 5000$, je lui ai donné 5000 en argent. Il m’a fait une facture, il voulait m’aider puis, deux ou trois semaines plus tard, il a dit ''Oublie ça, j’ai travaillé plus de 5000$ et il n’y a rien à faire avec toi ''», explique le client insatisfait.

Alexandre Picard a été pris dans une fraude de 14,5 millions de dollars. L’homme était le cerveau de l’opération.

La présidente de Protektor et conjointe de M. Picard, Vanessa Thiffeault Picard prétend qu’il ne travaille pas pour l’entreprise. Selon elle, Alexandre Picard aurait rencontré M. Richard parce que la personne qui devait le rencontrer ne voulait pas le faire seul.

Elle se dit prête à rembourser le client insatisfait, tout en soulignant que les plaintes sont rares. Or, l’Office de la protection du consommateur a déjà reçu quatre plaintes.