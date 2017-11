Fortes pertes pour Pages Jaunes au troisième trimestre

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) a annoncé mardi des pertes importantes au troisième trimestre qui s’est terminé le 30 septembre dernier, notamment en raison de la baisse de ses revenus dans le secteur de l’imprimé.

L’entreprise montréalaise a enregistré un manque à gagner de 4,4 millions $, soit une perte de 17 cents par action, contrairement à des profits de 3,8 millions $, 14 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont diminué de 9,8 % pour s’établir à 181,4 millions $ au troisième trimestre de 2017, surtout à cause d’une chute de 22,4 % des produits tirés des médias imprimés. La compagnie a mentionné que cette baisse est due au recul «du nombre de clients des médias imprimés découlant de la transition des dépenses de marketing imprimé vers le marketing numérique».

Les revenus des médias et solutions numériques ont aussi diminué de 4,2 % par rapport au trimestre correspondant en 2016.

Le nombre de clients a également reculé de 3,9 % au dernier trimestre. Pages Jaunes a souligné qu’elle «mettra davantage l'accent sur la croissance de la clientèle par le biais de l'acquisition de clients à haut potentiel et sur la fidélisation des clients existants, afin de stabiliser et d'augmenter» ses revenus.

Nommé le 15 septembre à la tête de Pages Jaunes, le président et chef de la direction David A. Eckert a tenté de rassurer les investisseurs de sa compagnie qui se spécialiste maintenant dans les médias numériques et les solutions marketing après avoir longtemps été profitable grâce à ses annuaires téléphoniques imprimés qui sont tombés en désuétude à cause de l’internet.

«Le refinancement de la dette, que nous avons conclu récemment, est une étape importante de ce parcours, puisqu'il nous donne plus de flexibilité et plus de temps pour améliorer notre performance. Alors que nous en sommes à définir et à prendre les mesures nécessaires pour bâtir la grande entreprise que nous désirons tous, je m'engage à tenir nos parties intéressées au courant de nos priorités et de nos progrès», a-t-il mentionné par communiqué.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA), le BAIIA ajusté, ainsi que les flux de trésorerie disponibles étaient également en baisse par rapport à la même période l’an dernier.