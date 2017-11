La «gang à Moreau» divise le Parti libéral

Une forte tension existe au sein du caucus libéral et du Conseil des ministres à un tel point que certains députés et militants sont convaincus que la victoire va échapper au PLQ à la prochaine élection si Philippe Couillard en demeure le chef.

C’est du moins ce que retient le commentateur politique Luc Lavoie, qui a passé les trois derniers jours à sonder l’humeur des troupes libérales, a-t-il confié à l’émission «La Joute», à LCN. Pour illustrer l’évolution de la division à l’interne, il revient sur un événement significatif qui est survenu en septembre dernier, lors du caucus présessionnel du parti à Val-d’Or.

«Un soir, à un repas convivial où tout le monde mangeait ensemble, il manquait M. [le ministre Pierre] Moreau et sa gang, qui sont allés manger dans un autre restaurant, relate-t-il. Et ça, ça a vraiment profondément déplu. On appelle ça, la gang à Moreau et ça se dit très ouvertement à l’intérieur du caucus et du Conseil des ministres.»

La semaine dernière, une fois de plus, le ministre Moreau ne s’est pas fait d’amis dans sa propre équipe en s’abstenant de voter pour la motion du PQ dans la foulée de l’affaire Guy Ouellette. «En restant assis pour ne pas voter avec le gouvernement, là, il a été un pas trop loin», avance le jouteur.

Deux «gaffes»

Les tensions chez les élus libéraux sont aussi exacerbées par deux «gaffes du gouvernement», estime Luc Lavoie. D’abord, l’adoption de la loi 62 sur la neutralité religieuse, à moins d’un an d’une élection, est une «erreur magistrale». Puis, la candidature d’Éric Tétrault, «personne ne l’a avalée».

Avant que Pierre Moreau ne décide de faire bande à part au Salon bleu, on se préparait à du brasse-camarade très fort au congrès, lui ont confié ses sources. Après le geste d’affirmation – la bravade? – du ministre, les libéraux ont maintenant réalisé qu’ils se doivent d’être solidaires. Mais bien que cela semble avoir calmé le jeu, «ça grenouille encore extrêmement fort», appuie-t-il.

«Les caucus sont faits pour souder le groupe et tisser des liens, renchérit son coanalyste Bernard Drainville. C’est comme la chambre des joueurs avant la partie. Tu veux savoir que le reste du groupe va être à tes côtés si tu manges des claques sur la gueule. Et toi aussi, tu seras là pour les défendre...»

En se plaçant en porte à faux avec la position de son premier ministre, Pierre Moreau s’est mis à dos des collègues qui le voyaient comme futur chef du PLQ, souligne Bernard Drainville. «Il est en train d’échapper des députés qui seraient avec lui s’il y avait une course.»

Le mot de la fin revient à la nouvelle jouteuse Caroline St-Hilaire, qui pousse cette remarque savoureuse: «Finalement, M. Couillard est à la tête d’un gouvernement minoritaire et on ne le savait pas!»

