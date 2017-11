Les autos exclues des traversiers Québec-Lévis?

Les traversiers qui font la navette entre Québec et Lévis pourraient-ils éventuellement ne plus transporter de véhicules ? La Société des traversiers du Québec (STQ) a sondé ses usagers sur la question, mais assure qu’il ne s’agit que d’un «scénario hypothétique».

Au cours des trois dernières semaines, un coup de sonde en deux volets - l’un par téléphone, adressé aux Lévisiens, et un autre effectué à bord au moyen de tablettes - a été réalisé dans le cadre d’une «démarche tripartite» entre le Réseau de transport de la Capitale (RTC) - qui pilote le dossier -, la Société de transport de Lévis (STLévis) et la STQ.

Ces derniers, qui forment un comité, explique Maryse Brodeur, directrice principale aux communications et au marketing de la STQ, cherchent à «comprendre et évaluer les habitudes de déplacement actuelles et potentielles» des usagers du transport en commun sur les deux rives.

Cette démarche s’inscrit notamment dans le contexte où les deux traversiers atteindront théoriquement leur fin de vie utile en 2021.

Différents scénarios

Dans le questionnaire soumis sur les bateaux, une question traitait d’une «possible modification du service de traversier entre Lévis et Québec», que «la STQ et le RTC évaluent».

«En provenance de Lévis, d’une capacité de 590 passagers, les nouveaux traversiers n’embarqueraient aucun véhicule à moteur, mais seraient conçus pour y accéder également en vélo», est-il écrit.

On ajoute que le stationnement incitatif serait accessible pour 8 $ par jour, que les autobus de la STLévis seraient mis à profit et qu’un service «à haute fréquence» du RTC desservirait directement la gare maritime de Québec.

«C’est une hypothèse de travail parmi d’autres, on évalue différents scénarios, a indiqué Mme Brodeur. On doit commencer à considérer quel sera le futur de cette traverse-là, avec les traversiers [...] qui pourraient peut-être voir leur fin de vie utile approcher», a-t-elle soutenu, sans vouloir préciser d’échéancier.

Lehouillier ouvert

À Lévis, le maire Gilles Lehouillier a dit savoir qu’un tel scénario était à l’étude parmi d’autres.

«D’après moi, on est encore un peu embryonnaire quant à l’étude de ça. [...] Si des changements s’opéraient, il faudrait que tout ça soit regardé. [...] Quelles seraient les conséquences, si on abandonne l’auto ?» a-t-il notamment soulevé, soulignant que la capacité de transport automobile des traversiers est «somme toute limitée aux heures de pointe».

«Dans la mesure où on est consultés et où on est partie prenante à regarder des projets d’avenir, on est prêts à s’asseoir à une table» pour évaluer de tels scénarios, a-t-il indiqué.