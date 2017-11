Morts en héros pour sauver des vies

***Voyez ci-dessus des images d'archives montrant l'accident qui a coûté la vie à Carole Rhéaume***

Chaque année, des Québécois risquent leur vie pour secourir une personne se trouvant dans une situation dangereuse. Il s’agit parfois de proches, mais également souvent de purs inconnus.

Le gouvernement du Québec souligne annuellement ces actes de bravoure, en remettant des médailles et des mentions d’honneur à ces héros de l’ombre.

Pour la 31e cérémonie «Hommage au civisme», 23 personnes ont été récompensées de 11 médailles et 12 mentions d’honneur. Les gestes de courage ont été posés pour l’année 2015.

Deux personnes qui ont perdu la vie en portant secours à des gens en danger ont également reçu une mention d’honneur à titre posthume.

Il s’agit de Rémy Nolet, 19 ans qui s’est noyé dans le bassin de Chambly et Carole Rhéaume, frappée de plein fouet sur l’autoroute 10.

Il se sacrifie pour son amie

Le 4 mai 2015, vers 17 h 45, Rémy Nolet, 19 ans, et une amie s’installent dans un canot sur le bassin de Chambly pour rentrer chez eux.

Toutefois, les conditions météorologiques se dégradent rapidement et de puissantes vagues font chavirer l’embarcation.

Le courant emporte un des deux gilets de sauvetage restés à l'intérieur.

Les deux jeunes se cramponnent au seul gilet de sauvetage restant, jusqu'à ce que Rémy Nolet ordonne à sa grande amie de le revêtir.

Le jeune homme à bout de force lâche prise. Son amie le voit emporté dans le courant.

«Rémy Nolet a sacrifié sa vie pour sauver celle de son amie», peut-on lire dans le communiqué soulignant les mérites du jeune décédé.

À LIRE ÉGALEMENT

«Je l'oublierai jamais, ce que mon garçon a fait» -son père

«Je l'escorte jusqu'à la marina» - son père

Hommage vibrant à Rémy Nolet

Elle intervient dans un accident

Le 8 mars 2015, vers 18h30, Carole Rhéaume circule à bord de sa voiture sur l'autoroute 10. Soudainement, le véhicule devant elle glisse sur la route glacée et se retrouve dans un fossé.

Carole Rhéaume, infirmière de profession, se range sur le côté et traverse l'autoroute pour porter secours.

Constatant que les gens vont relativement bien, elle retourne vers sa voiture.

En chemin, elle est toutefois frappée de plein fouet par un conducteur qui a perdu la maîtrise de son véhicule. Mme Rhéaume est décédée sur le coup.

À LIRE ÉGALEMENT:

La Samaritaine happée dimanche est décédée

Happée mortellement en voulant aider, une infirmière honorée

Voici les autres personnes récompensées par le gouvernement du Québec

Médaille du civisme

Pour les actes accomplis durant l'année 2015, la médaille du civisme a été décernée à 11 personnes.

Région du Bas-Saint-Laurent

M. Frédérick-Sébastien Doucet

Le matin du 16 février 2015, Frédérick-Sébastien Doucet, matelot sur un brise-glace, monte à bord d'un hélicoptère, accompagné de deux collègues, afin de sauver un homme prisonnier des glaces du fleuve Saint-Laurent. Avec le pilote, ils parviennent à hisser la victime à bord de l'hélicoptère, non sans difficulté. M. Doucet réalise alors qu'il n'y a plus de place pour lui. Il devra donc attendre le retour du pilote, seul, à la dérive sur les glaces du fleuve.

Région de la Capitale-Nationale

M. William Nadeau-Fiset

Vers 2 h du matin, le 12 janvier 2015, William Nadeau-Fiset, Martin Savard et François-Jérôme Prévost, employés de l'hôtel Four Points by Sheraton à Québec, sont informés qu'une voiture est en feu dans le stationnement. Un collègue s'y trouve seul, inconscient. Les trois hommes conjuguent leurs efforts pour le sortir du véhicule. M. Nadeau-Fiset a risqué sa vie en introduisant le haut de son corps dans l'habitacle en feu. Il est ainsi parvenu à pousser la victime vers ses acolytes. Ceux-ci l'ont ensuite extirpée du véhicule et transportée loin du danger.

M. Daniel Racine

Le matin du 13 décembre 2015, Daniel Racine, propriétaire de l'Épicerie économique à Québec, porte secours à son employé attaqué par un homme armé d'un couteau à longue lame. Devant la menace, l'employé s'affaisse dans un coin, essayant d'esquiver les coups. Après maints efforts, M. Racine arrive à attirer le suspect vers lui et à sortir dans la rue, où il parvient à l'immobiliser. C'est au péril de sa vie que Daniel Racine a sauvé celle de son jeune employé.

Région de Montréal

M. Hichem Ayoub

Le 4 mars 2015, dans l'après-midi, Hichem Ayoub circule en voiture à Montréal lorsqu'il entend une femme crier. Son attention est vivement portée vers l'autre côté de la rue, où il voit alors des flammes jaillir d'un duplex. Aussitôt, M. Ayoub fait demi-tour, sort de son véhicule et pénètre à l'intérieur du logement. À force d'efforts, et malgré les flammes et l'intense fumée, il parvient à tirer un homme inconscient sur le palier. Une explosion se produit alors et projette M. Ayoub au bas des marches. Secoué, il remonte malgré tout, saisit l'homme et le traîne jusqu'au trottoir pour l'emmener en sécurité.

Région de l'Outaouais

M. Daniel Maisonneuve

Le 6 juin 2015, vers 12 h 30, Daniel Maisonneuve et sa famille naviguent à bord de deux bateaux sur la rivière des Outaouais, lorsqu'un hydravion s'écrase dans l'eau. M. Maisonneuve s'approche. Un premier homme est sorti par lui-même et est repêché par ses parents. Puis, M. Maisonneuve aperçoit le pilote qui, inconscient, est toujours accroché par sa ceinture à la structure de l'appareil. Sans hésiter, il plonge dans l'eau froide et profonde de la rivière. Il maintient le blessé à la surface de l'eau, tandis que sa femme approche leur bateau. Avec l'aide de cette dernière, M. Maisonneuve parvient alors à hisser l'homme à bord.

Région du Nord-du-Québec

Mme Annie Kanayuk

Le 17 juin 2015, vers 1 h 10 du matin, Annie Kanayuk circule à Puvirnituq, son village du Nord-du-Québec, lorsqu'elle passe devant un bâtiment en feu. Mme Kanayuk entre dans l'immeuble et monte à l'étage. Elle réveille trois enfants endormis dans la même chambre et les accompagne à l'extérieur du logement. Puis, elle y retourne pour tenter de sauver une dame qui crie à l'aide. La femme est trop lourde et ne peut se mouvoir; les flammes et la fumée forcent Mme Kanayuk à sortir. Plus tard, les pompiers découvriront les corps inertes d'un nourrisson et de la dame. Sans le courage de Mme Kanayuk, cet incendie aurait emporté trois jeunes vies de plus.

Région des Laurentides

M. François Lareau

Le 30 juin 2015, vers 22 h, François Lareau entend des cris et aperçoit de la fumée provenant d'une rue près de chez lui. Avec un voisin, M. Lareau se précipite vers les lieux; un triplex est en train de brûler. M. Lareau entre par la porte avant et gravit quelques marches. Il voit un homme, assis sur le palier, souffrant de très graves brûlures. N'osant le toucher de peur d'aggraver ses blessures, il l'encourage à se déplacer pour sortir de l'immeuble. Très lentement, assis, en s'aidant de la paume de ses mains, l'homme suit la voix de François et se retrouve à l'extérieur.

Région de la Montérégie

M. François Daigle

Le 17 mars 2015, vers 18 h, François Daigle distribue le Publisac à Grand-Mère, avec sa famille. Arrivé devant une maison, M. Daigle sent de la fumée. Il aperçoit au 2e étage un homme qui se déplace puis s'effondre dans une verrière enfumée. Il monte, découvre l'homme inconscient gisant au sol, l'agrippe et le sort de la verrière. Il reprend son air puis tire l'homme des escaliers jusqu'à la rue pour l'emmener en sécurité derrière sa voiture. Une dame attend avec des couvertures; ils réchauffent la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

M. Daniel Lauzon

Dans l'après-midi du 17 mars 2015, Daniel Lauzon est en route avec son épouse vers leur domicile à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Ils aperçoivent une maison en feu; M. Lauzon immobilise son véhicule et court vers la résidence. À trois reprises, M. Lauzon entre dans la maison en flammes pour sauver une dame âgée refusant de sortir et tentant de récupérer des objets de valeur. La dernière fois, la toiture s'effondre et les flammes descendent sur eux. M. Lauzon saisit fermement la victime et la sort précipitamment. Il la conduit chez la voisine à qui il recommande de bien veiller sur elle.

Mention d'honneur du civisme

Pour les actes accomplis durant l'année 2015, la mention d'honneur du civisme a été attribuée à 12 personnes.

Région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean

M. Carl Bélanger

Le 23 mai 2015, vers 17 h 30, Carl Bélanger est alerté par sa fille Rosalie; des gens appellent à l'aide au milieu du lac Ha! Ha!, à Ferland-et-Boileau. Il court alors à travers bois vers les chalets à proximité et trouve de l'aide auprès d'un homme disposant d'une chaloupe à moteur. Ils se dirigent tous deux vers le lac et arrivent près d'une dame et d'un homme dont l'embarcation a chaviré. M. Bélanger soulève la femme et la hisse à bord de la chaloupe, puis il fait de même avec son conjoint. Grâce à M. Bélanger et à son sang-froid, ce couple a survécu à la noyade.

Région de la Capitale-Nationale

Le jeune William Larsen

Le 16 septembre 2015, William Larsen, âgé de 13 ans, est à la piscine avec sa classe de l'école secondaire La Seigneurie, à Beauport. Le cours terminé, William voit un ami demander de l'aide. Les deux adultes présents ne remarquent pas l'enfant qui cale à plusieurs reprises. Sans hésiter, William saute à l'eau pour ramener son ami en difficulté au bord de la piscine. Compte tenu du fait que William est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, le technicien en éducation spécialisée qui le suit au quotidien a tenu à souligner l'empathie dont il a fait preuve.

M. François-Jérôme Prévost et M. Martin Savard

Vers 2 h du matin, le 12 janvier 2015, François-Jérôme Prévost, Martin Savard et William Nadeau-Fiset, employés de l'hôtel Four Points by Sheraton à Québec, sont informés qu'une voiture est en feu dans le stationnement. Un collègue s'y trouve seul, inconscient. Les trois hommes conjuguent leurs efforts pour le sortir du véhicule. Après plusieurs élans vigoureux, M. Savard arrive à casser la vitre arrière du côté passager. M. Prévost, de son côté, a réussi à ouvrir la portière avant du conducteur, à extirper la victime inerte du véhicule, puis à la transporter loin du danger.

Région de l'Estrie

M. Samuel Dubois

Peu après minuit, le 31 mai 2015, Samuel Dubois passe devant un incendie dans un immense chalet à Saint-Joseph-de-Coleraine. Le feu menace deux autres chalets, situés de chaque côté de celui qui est la proie des flammes. M. Dubois s'arrête ainsi qu'un autre homme, André Pomerleau. Ceux-ci alertent les occupants des deux chalets. Le danger est imminent, car des bonbonnes de propane à proximité de chacun des chalets risquent d'exploser à tout moment. Sans M. Dubois et M. Pomerleau, ces deux familles auraient pu ne jamais se réveiller.

Région de la Côte-Nord

M. Valère Fontaine, M. Daniel Girard, M. Jean-Baptiste Pinette et M. Édouard Roch

Le matin du 2 septembre 2015, Daniel Girard et des membres de son comité de l'Association de protection de la rivière Moisie se trouvent à bord de deux hélicoptères pour visiter des sites. Le premier hélicoptère atterrit. Daniel Girard en sort et discute avec Valère Fontaine, Jean-Baptiste Pinette et Édouard Rock lorsque le deuxième hélicoptère s'écrase. Cinq personnes se trouvaient à bord; deux sont mortes sur le coup et deux autres sont blessées, mais capables de sortir d'elles-mêmes de l'appareil. Le dernier passager est prisonnier sous les débris en flammes. Les quatre hommes éteindront le feu et bougeront la carcasse en créant un levier afin que le blessé puisse respirer jusqu'à l'arrivée des secours.

Région de la Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine

Mmes Nadine et Nathalie Leblanc

Le 25 août 2015, dans l'après-midi, Nathalie et Nadine Leblanc, des cousines habitant Cap-aux-Meules aux îles de la Madeleine, font du surf à la plage Old-Harry, aux abords du golfe du Saint-Laurent. Un jeune homme s'approche d'elles et leur dit qu'une femme crie à l'aide plus loin sur la plage. Cette femme demande aux gens présents d'aller chercher son mari, pris dans les vagues depuis près d'une demi-heure. Ce jour-là, les vagues atteignent de 2 à 3 mètres de hauteur. Malgré la puissance du courant, les cousines Leblanc se lancent à l'eau avec leur planche et vont secourir l'homme.

Région de Chaudière-Appalaches

M. André Pomerleau

Peu après minuit, le 31 mai 2015, André Pomerleau passe devant un incendie dans un immense chalet à Saint-Joseph-de-Coleraine. Le feu menace deux autres chalets, situés de chaque côté de celui qui est la proie des flammes. M. Pomerleau s'arrête ainsi qu'un autre homme, Samuel Dubois. Ceux-ci alertent les occupants des deux chalets. Le danger est imminent, car des bonbonnes de propane à proximité de chacun des chalets risquent d'exploser à tout moment. Sans M. Pomerleau et M. Dubois, ces deux familles auraient pu ne jamais se réveiller.