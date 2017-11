Richard Bergeron n’est pas triste d’avoir perdu devant le parti qu’il a fondé

Candidat de l’Équipe Coderre défait dans Ville-Marie, Richard Bergeron pourrait maintenant choisir de se rapprocher de Projet Montréal, le parti qu’il a fondé et qui l’a battu dimanche.

Emporté par la débâcle de l’équipe du maire sortant, M. Bergeron a perdu sa place au conseil municipal, qu’il était parvenu à préserver depuis 2005.

Après trois élections passées sous la bannière de Projet Montréal, parti qu’il avait cofondé en 2004 et dirigé pendant 10 ans, l’urbaniste de formation a quitté l’opposition en 2014 pour rejoindre l’équipe au pouvoir du maire Denis Coderre.

Un changement de camp qui lui a notamment permis de diriger le projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie, mais qui lui a aussi probablement coûté son siège d’élu.

Pas amer

Pourtant, loin d’être amer, Richard Bergeron a plutôt rendu hommage, lundi matin, à son ancien parti et à sa nouvelle chef. «Je ne suis pas désolé d’avoir perdu, dans les circonstances. Projet (Montréal) est arrivé à bon port avec une capitaine fantastique. Bravo @ValPlante», a-t-il écrit sur Twitter.

M. Bergeron n’a pas non plus perdu de temps à réaménager sa biographie sur le réseau social.

Disparus, ses titres de membre du comité exécutif, de conseiller de Saint-Jacques pour l’Équipe Coderre et de v.-p. de la Commission sur l’inspecteur général. M. Bergeron se présente désormais comme «toujours au service de Montréal, fondateur de Projet Montréal, auteur et urbaniste.»

Dans un bref entretien téléphonique, lundi, il ne semblait pas abattu par la défaite et a même tenu à adresser un message bienveillant à son ancienne formation.

«Je ne m’exprimerai pas aujourd’hui [lundi], je le ferai mercredi ou jeudi, car aujourd’hui, la journée appartient à Valérie Plante et Projet Montréal», a-t-il dit.

Rapprochement ?

Pour Danielle Pilette, professeure à l’UQAM et spécialiste des affaires municipales, un rapprochement entre M. Bergeron et Projet Montréal n’est pas à exclure.

«Richard Bergeron est un homme de dossier, il connaît bien Montréal et notamment Ville-Marie, dit Mme Pilette. Valérie Plante pourrait le nommer à un poste important d’un organisme paramunicipal.»

La nouvelle mairesse a d’ailleurs rappelé, lundi, qu’elle était prête à confier des postes à des membres de l’opposition. «Il est clair que je veux aller chercher les meilleurs éléments. Je suis très, très ouverte», a-t-elle dit à LCN.

Mme Pilette imagine même un poste taillé sur mesure d’adjoint politique pour Ville-Marie. «Il faut comprendre que le maire de Montréal est aussi président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de Ville-Marie. Alors, ce serait bénéfique pour les citoyens de Ville-Marie d’avoir un représentant qui connaît bien l’arrondissement et qui a du temps pour les écouter», dit la professeure.

Campagne de peur

En fin de campagne, M. Bergeron avait toutefois eu des mots très durs à l’encontre de son ancien parti, le jugeant «radical» et tourné vers «l’extrême gauche».

Pour Mme Pilette, ces critiques n’hypothèquent pas un rapprochement. «Selon moi, ça faisait simplement partie d’une campagne de peur inspirée par le parti de M. Coderre. Et on voit que ça n’a pas fonctionné.»

Ce qu’ils ont dit

«Quand j’ai entendu que Valérie Plante voulait travailler de concert avec les employés municipaux, j’ai été ravi [...] Sous l’administration Coderre, on n’était pas écoutés.»

– Ronald Martin, président de l’Association des pompiers de Montréal

«Au niveau de la course à la mairie de Montréal, on n’avait aucune visibilité sur le vote attendu, à part les sondages qui ont été publiés.»

– Harout Chitilian, candidat d’Équipe Denis Coderre défait à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville

«La meilleure des chances à la mairesse Plante ainsi qu’à tous les membres élus du conseil de ville et des conseils d’arrondissement.»

– Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers de Montréal

«Si on a plus d’autobus, les chauffeurs vont être plus ponctuels et vont subir moins d’agressions [de la part d’usagers mécontents].»

– Renato Carlone, président du syndicat des chauffeurs de la STM, au sujet de la promesse de Projet Montréal d’ajouter 300 bus hybrides

«[Valérie Plante a su faire la promotion d’une] politique positive, une politique d’espoir, faite avec le sourire, avec des projets concrets pour les gens. C’est ce qu’on va faire. Les gens ont besoin de ça maintenant.»

– Philippe Couillard, premier ministre du Québec