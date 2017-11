Sécurité renforcée pour la première montréalaise de Guy Nantel

L’équipe de Guy Nantel prendra «toutes les précautions nécessaires» pour assurer la sécurité de sa première montréalaise, mardi soir, au Théâtre Maisonneuve. «C’est extrêmement important. Il faut que je fasse attention», mentionne le producteur, Éric Young.

«Guy a reçu différentes menaces que l’on doit prendre au sérieux, poursuit-il. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leurs intentions.»

Pour la première de mardi soir, Groupe Entourage a engagé «suffisamment de gens de sécurité pour s’assurer que ça se passe dans le bon ordre, dit Éric Young. Puisqu’il y aura beaucoup d’invités, on veut s’assurer qu’il n’y ait aucun problème.»

Des manifestations pourraient même avoir lieu devant le théâtre. «Il y a des groupes de féministes qui ont menacé d’empêcher le spectacle de Guy de se dérouler proprement, indique Éric Young. Il n’y a jamais eu de manifestations à l’un de ses spectacles en 30 ans de carrière. Mais il faut faire face à la musique.»

Détecteurs

En Europe, Éric Young a dû renforcer la sécurité de tous les spectacles de Messmer. «À chaque représentation, il y a des détecteurs de métal, dit-il. Là-bas, il y a eu un avant et un après-Bataclan. Pour tous les producteurs en Europe, on ne peut plus rien prendre à la légère. Le fait d’avoir des détecteurs de métal, ça sécurise les gens.»