Ubisoft toujours dans le rouge malgré une hausse du chiffre d'affaires

Le géant du jeu vidéo Ubisoft a réduit sa perte nette pour les six premiers mois de son exercice comparativement à celui correspondant l’an dernier.

L’éditeur français a rapporté mardi une perte nette de 20,8 millions d’euros ou 0,19 € par action diluée comparativement à une perte nette de 66,1 millions d’euros ou 0,59 € par action diluée au premier semestre 2016-17.

Sur la même période, le chiffre d'affaires du spécialiste français des jeux vidéo a crû de 66 %, passant de 281 millions d'euros, il y a un an, à 466,2 millions d'euros cette année. Dans un communiqué, Ubisoft a expliqué que les ventes du jeu «Assassin’s Creed Origins» étaient en hausse de 100 %.

Pour l’entreprise, il s’agit de résultats supérieurs aux attentes, portés principalement par sa stratégie d'extension de l'expérience de jeu et par de nouvelles offres de qualité.

«"De Mario + Rabbids : Kingdom Battle", à "Assassin’s Creed Origins", en passant par "South Park: The Fractured but Whole", nous continuons d’offrir aux joueurs des expériences de jeu exceptionnelles et d’une variété sans pareille», a indiqué le président-directeur général d'Ubisoft, Yves Guillemot.

«La qualité de nos lancements s’inscrit dans la transformation de notre modèle vers une activité plus rentable et plus récurrente, avec un allongement des temps de développement qui permet à nos talents d’exprimer pleinement leur vision créative et ainsi de maximiser le potentiel de nos jeux», a ajouté M. Guillemot.

Pour le troisième trimestre 2017-18, l’éditeur de jeux s’attend à un chiffre d'affaires d’environ 630 millions d’euros, en hausse d’environ 19 % par rapport à l’an dernier.

Par ailleurs, Ubisoft a confirmé ses objectifs pour l’exercice 2018-19, à savoir un chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards d’euros et un résultat opérationnel de près de 440 millions d’euros.