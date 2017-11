Un 15e témoin au procès des trois ex-employés de la MMA

Au procès des trois ex-employés de la MMA accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic en juillet 2013, le quinzième témoin de la poursuite est un chauffeur de taxi.

Ce dernier, André Turcotte, s'est rendu à Nantes, vers 2 3h le soir du 5 juillet 2013, pour y cueillir Thomas Harding, comme il le faisait régulièrement. En se stationnant le long de la route près de la voie ferrée, il a remarqué qu'un nuage de fumée noire s'échappait d'un des engins, la deuxième locomotive, pense-t-il.

Quand le mécanicien de locomotive est entré dans son véhicule, le chauffeur a remarqué qu'il avait les bras tachés de picots d'huile. En quittant les lieux, il se souvient avoir actionné ses essuie-glaces pour s'apercevoir que son pare-brise était huileux.

Inquiet, il a demandé à Thomas Harding ce qui se passait ? Ce dernier lui aurait répondu: "Un des moteurs a travaillé pour se rendre ici, je pense même qu'il est sur le point de sauter. Je l'ai mentionné à la compagnie, mais on m'a répondu d'amener le train quand même jusqu'ici. On m'a dit de laisser l'engin fonctionner, qu'il s'arrêterait de lui-même s'il manque d'huile".

Quand le chauffeur de taxi lui a signifié que pour l'environnement, ce n'était sûrement pas très bon, Harding lui aurait rétorqué ne pas s'en préoccuper puisque la compagnie n'était pas surveillée.

Thomas Harding aurait ajouté: "Je devrais peut-être en parler aux Américains, ils sont beaucoup plus pesants".

André Turcotte lui a dit que s'il survenait un problème dans la nuit, de le rappeler, qu'il le reconduirait au train à Nantes.

Cet appel n'est jamais venu, a renchéri le témoin, un ancien policier de la Sûreté du Québec de Lac-Mégantic devenu chauffeur de taxi en 2010.

Dans la journée du 6 juillet, dans les heures qui ont suivi le déraillement, il dit avoir parlé au téléphone avec Thomas Harding pour prendre de ses nouvelles et savoir si tout allait bien. La discussion fut très brève.

Contre-interrogé par Me Charles Shearso, un des avocats de Thomas Harding, André Turcotte dit avoir remarqué la fumée au-dessus des locomotives, mais qu'il n'a entendu aucun bruit étrange en provenance du convoi. Selon lui, les lumières de la locomotive de tête étaient allumées et tout au long de ses échanges avec l'accusé, ce dernier lui apparaissait calme comme à l'habitude.

Il fera deux déclarations aux enquêteurs de la Sûreté du Québec; les 7 et 8 juillet. En tant qu'ancien policier, Il se doutait bien qu'ils enquêtaient pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie et savoir si quelqu'un en était responsable. Jamais toutefois on ne lui a mentionné qui était visé dans le cadre de l'enquête.

André Turcotte dit avoir également été rencontré par un enquêteur du Bureau de la sécurité des transports du Canada sans toutefois être en mesure de se rappeler son nom.