12 ans de prison réclamés pour l’ex-coach de ski

La Couronne réclame 12 ans de détention pour l’ex-coach Bertrand Charest, alors que ce dernier aimerait plutôt faire des conférences dans les écoles en guise de sentence pour avoir agressé sexuellement neuf jeunes skieuses.

«Il vit dans une autre réalité», a insisté Me Caroline Lafleur, de la Couronne, mardi.

Quelques mois après avoir été reconnu coupable d’agressions et de contacts sexuels sur neuf jeunes skieuses dont il était l’entraîneur dans les années 1990, Bertrand Charest nie toujours avoir commis ces crimes. Il a d’ailleurs porté le verdict en appel.

L’homme de 52 ans a récemment dit à une agente de probation chargée de l’évaluer qu’il était simplement tombé amoureux de deux de ses athlètes et qu’il avait eu des relations sexuelles avec une troisième. Le reste n’est que mensonges et vengeances des victimes, selon lui.

C’est ce qui ressort des rapports prédécisionnel et sexologique, dont des passages ont été lus au juge Sylvain Lépine, mardi.

Zéro empathie

L’ex-entraîneur de l’équipe nationale féminine junior de ski alpin ne démontre aucune empathie pour les victimes, qui vivent encore aujourd’hui avec les conséquences de ses abus, près de 20 ans plus tard.

Lors des représentations sur sentence qui ont débuté mardi, au palais de justice de Saint-Jérôme, plusieurs ex-athlètes ont expliqué, en personne ou au moyen de lettres, en quoi les gestes posés par leur ancien entraîneur avaient eu un impact sur elles.

Bertrand Charest se considère lui-même comme une victime dans cette affaire.

«Il est la victime des victimes, la victime du tribunal, la victime de la société qui ne comprend pas», a énuméré Me Lafleur, ironiquement.

L’ancien coach de Mont-Tremblant a indiqué qu’il aurait aimé mieux être jugé dans les années 1990 – période où se sont déroulées les agressions – parce que la mentalité québécoise actuelle lui est défavorable.

Il a ajouté qu’il avait une belle relation avec sa conjointe «jusqu’à ce que les propos du juge mettent le dernier clou dans le cercueil.»

«Prédateur»

En condamnant Charest en juin dernier, le juge Lépine l’avait qualifié de «véritable prédateur tissant sa toile soigneusement pour y attirer de jeunes femmes, adolescentes.»

En guise de sentence, l’homme de 52 ans aurait aimé donner des conférences dans les écoles auprès de jeunes athlètes, d’après ce qui a été relaté à la cour.

Précisons que Bertrand Charest ne pourrait pas écoper d’une telle sentence dans les faits, lui qui est détenu depuis son arrestation il y a deux ans et demi.

Son avocat, Antonio Cabral, fera ses représentations la semaine prochaine quant à la peine à imposer à son client.

Contrôle total

Pour la Couronne, une sentence «conservatrice» de 12 ans de pénitencier est de mise, notamment en raison de plusieurs facteurs aggravants.

Il a eu des contacts sexuels avec neuf skieuses mineures pendant plusieurs années. Charest a eu des relations complètes non protégées avec quatre d’entre elles. Une athlète a même dû se faire avorter à l’âge de 15 ans.

Selon la Couronne, le coach déchu a abusé de son autorité pour «jouer dans la tête» d’athlètes qui avaient du potentiel à revendre dans le monde du ski.

«Il contrôlait tous les aspects de leur vie. Il avait la confiance des parents», a souligné Me Caroline Lafleur.

La procureure a également demandé au juge d’interdire à Bertrand Charest d’occuper tout emploi qui le mettrait en position d’autorité à l’égard de mineurs, et ce, pour le reste de ses jours.

Des témoignages émouvants

Le poids du secret

«J’étais devenue tellement stressée. J’avais l’impression d’avoir une double vie cachée, avec la peur constante de me faire prendre. De ne pas en parler à personne devenait insoutenable. L’incapacité à lui dire non, le sentiment d’être un objet, la honte, la culpabilité ont vite pris le dessus.»

– Une ex-skieuse qui a dénoncé Charest en 1998

«Je cachais un gros secret en transportant cet énorme poids sur mes épaules. Je voulais le dire au monde, mais je ne pouvais pas à cause de la honte que je ressentais. Le secret que tu m’as fait garder de ma famille et mes amis me rongeait à l’intérieur.»

– Une ex-athlète dont Charest était amoureux

«J’ai gardé le silence en m’emmurant dans ma carapace de défense pour me tenir debout pendant toute ma carrière. Je ressentais énormément de honte, j’avais peur que ça paraisse, que les gens me jugent, que je sois mise de côté si j’en parlais. Je craignais de perdre mes amies. Je craignais de ne pas me rendre au bout de mes rêves.»

– Une ex-skieuse qui a poursuivi sa carrière après les abus

«J’ai été entraînée à garder notre secret caché, aussi parce que je ressentais de la honte à propos de toute cette situation. Ça m’a pris du temps pour comprendre que ce n’était pas ma faute, que j’étais plutôt une victime du harcèlement psychologique de Bertrand.»

– Une ex-skieuse qui a refait sa vie ailleurs

Inquiètes pour leurs enfants

«J’ai tellement peur que ça leur arrive [à mes enfants]. Je veille constamment sur eux, même à les surprotéger. [...] Encore aujourd’hui, je n’ai aucune confiance envers les fédérations sportives.»

– Une ex-skieuse qui a dénoncé Charest en 1998

«Étant moi-même mère de famille, mon expérience avec Bertrand Charest me rend extrêmement méfiante et craintive pour mes enfants. Il sera très difficile pour moi de leur permettre de s’impliquer à fond dans un sport ou toute autre activité puisque j’aurai la hantise qu’un entraîneur ou professeur abuse d’eux.»

– Une ex-athlète à qui Charest a fait des attouchements

«Maintenant que mes enfants sont assez vieux pour skier et faire des courses, j’ai choisi de ne pas les exposer au ski de compétition. Une part de moi veut les protéger de possibles manipulations et des abus durant leurs années de développement.»

– Une ex-skieuse qui a refait sa vie ailleurs

Fières d’avoir dénoncé

«J’espère de tout mon cœur que mon histoire, notre histoire, encouragera d’autres personnes à dénoncer, peu importe dans quelle sphère de la société vous êtes. [...] Aujourd’hui, je suis fière d’avoir parlé et d’avoir porté plainte... Même avec tout le lot de conséquences que ça m’a apporté. [J’ai] tellement hâte de pouvoir un jour tourner la page.»

– Une ex-skieuse qui a dénoncé Charest en 1998

«Aujourd’hui, j’ai espoir que le dénouement de ces évènements amènera une prise de conscience et du changement dans notre société. Il ne devrait y avoir aucune tolérance pour ce genre de comportement et cela devrait être puni sévèrement. [...] Et finalement, j’ai espoir que les enfants qui ont une passion pour les sports pourront se sentir en sécurité pour poursuivre leurs rêves dans un environnement sûr et que jamais plus ces horribles comportements ne les éloigneront de leurs rêves et de leurs buts.»

– Une ex-athlète dont Charest était amoureux

«J’ai confiance que justice sera rendue. Que notre société ne tolère pas des comportements et agissements destructeurs comme ceux de Bertrand Charest. Que ce triste chapitre de ma vie, en le dénonçant aux autorités, sera une façon d’améliorer notre système sportif, de prévenir de futurs abus non seulement dans le monde du sport, mais dans tous les domaines de notre société.»

– Une ex-skieuse qui a poursuivi sa carrière après les abus

L’impuissance d’une mère

«J’ai appris avec la tenue du procès ce que Bertrand Charest a fait à ma fille. J’ai été tellement horrifiée, à ne plus pouvoir fonctionner normalement, que je consulte toujours pour m’aider à passer au travers de ce choc traumatique. Quand je pense à la souffrance, à la détresse, aux humiliations, au désespoir et à la solitude que ma fille a endurés, j’ai tellement de peine que ça me paralyse juste d’y penser. [...] Bertrand Charest a perverti le lien maternel entre moi et ma petite fille. Je n’ai pas pu la secourir, l’aider et la protéger. Je n’ai pas pu la sortir des griffes de Bertrand Charest... Je vivrai aussi avec ce manquement terrible jusqu’à mon dernier jour. [...] Je pense que ma pensée peut faire écho à celle des autres mamans. Et à tous ceux qui ont fermé les yeux sur le comportement de Bertrand Charest ou qui ont fait semblant de ne rien voir, à tous ceux qui se sont tus alors qu’ils savaient, sachez que votre lâcheté et votre inaction ont sacrifié la vie de [plusieurs] jeunes filles.»

– La mère d’une ex-skieuse

Enfance volée

«Mon enfance m’a été volée. Un enfant qu’on agresse, on lui enlève son enfance. [...] Pendant que Bertrand Charest était mon entraîneur, je me levais le matin, je mettais mon armature [sic] de guerrière et je partais à la guerre. Je me battais constamment contre ses propos désobligeants, ses attouchements, ses avances, ses paroles violentes et troublantes. Mon adolescence à ses côtés, ça a été la guerre. C’était une question de survie pour que cette petite fille (moi) remplie de talent fasse son chemin dans le ski alpin.» – Une ex-skieuse qui a poursuivi sa carrière après les abus.

«Mon enfance a été perturbée profondément et je ne pourrai jamais reprendre cette partie importante de ma vie qui a influencé plusieurs aspects de ma vie adulte.»

– Une ex-skieuse que Charest a amenée se faire avorter

Peur du coach

«J’avais peur de lui, de dénoncer, peur de représailles de sa part. [...] J’avais peur de l’impact que cela aurait sur mon sport. La peur d’être jugée, de ne pas être crue ou tout simplement d’être tenue responsable de tout ça. [...] Le temps passa... Mais la peur de le croiser était toujours là. [...] Chaque fois, j’angoissais, mes maux de ventre et migraines réapparaissaient. Malgré tout cela, moi l’athlète, je me devais d’être performante à l’entraînement.»

– Une ex-skieuse qui a dénoncé Charest en 1998

«Je vivais dans la peur de te voir. La peur que je te croiserais ou que tu serais près de la montagne de ski quand il y avait une course à Mont-Tremblant. J’avais peur de te croiser, d’avoir à te confronter.»

– Une ex-athlète dont Charest était amoureux

«Je crains la vengeance de Bertrand Charest lorsqu’il sera libéré. Je ne fais pas confiance à son jugement et j’ai peur que l’insulte infligée par ce procès le pousse à se venger.»

– Une ex-athlète à qui Charest a fait des attouchements

Problème avec l’autorité

«Souvent, lorsque quelqu’un me disait quelque chose, je faisais l’inverse, juste pour montrer que je ne me laissais pas faire, et que les gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent avec moi. [...] Je crois que longtemps j’ai rejeté la moindre forme d’autorité justement parce qu’à l’époque, je me suis laissée faire alors que je n’aurais pas dû.»

– Une ex-athlète à qui Charest a fait des attouchements