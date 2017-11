Bénévolat dans les écoles: les travaux «lourds» exclus

La ministre Dominique Vien a resserré les règles concernant le travail bénévole: si les bons samaritains peuvent gracieusement repeindre les murs de l’école, il leur sera interdit de toucher à la plomberie ou l’électricité, même s’ils ont leurs cartes de compétence.

Au printemps dernier, la Commission de la construction du Québec (CCQ) intervenait dans une école de Montérégie, où des bénévoles avaient entrepris de faire de menus travaux. Les inspecteurs ont ordonné au groupe de tout cesser, puisqu’ils contrevenaient à la loi. Le travail a dû être effectué par des travailleurs rémunérés.

Voyez ci-dessus notre premier reportage sur la fermeture de ce chantier

En avril, le gouvernement annonçait de nouvelles mesures pour encadrer le travail bénévole. Il était alors question de permettre aux gens d’entretenir et de rénover gratuitement les écoles et autres organismes. La mesure touchait aussi les travaux de plomberie et d’électricité, à condition que les bénévoles aient leur certificat de compétence.

La ministre du Travail est revenue sur sa position, mercredi. Selon le règlement final présenté en conférence de presse, les écoles, les hôpitaux, les organismes à but non lucratif et les centres de la petite enfance pourront réaliser des travaux bénévoles s’ils sont «strictement cosmétiques».

Ces organismes devront cependant embaucher en bonne et due forme un professionnel qualifié pour exécuter les travaux de plomberie, de charpenterie et d’électricité, notamment. Il n’est donc plus question qu’un électricien offre son aide gratuitement à l’école de son enfant. Les entreprises de moins de 10 salariés ainsi que les propriétaires-occupants de duplex, triplex et quadruplex, sont aussi visés par cette mesure.

«Inconfort»

La ministre Dominique Vien justifie ce changement par un «certain inconfort» observé lors des consultations entourant l’élaboration du règlement. «On s’éloignait peut-être de l’objectif qui était poursuivi», illustre-t-elle.

«On aurait permis ainsi, par exemple, que des bénévoles puissent changer l’ensemble des fenêtres d’un hôpital. Ce n’est pas ça qui était poursuivi comme objectif et on nous l’a bien fait sentir. On a trouvé que ça avait plein de bons sens et c’est pour ça qu’on a décidé de restreindre la portée à l’objectif qu’on poursuivait au départ. On a ramené ça, on a resserré ça», résume-t-elle.

Organismes de charité

Les organismes de bienfaisance pourront quant à eux faire appel à des bénévoles pour réaliser «l’ensemble de l’œuvre de la construction». Les améliorations touchant entre autres à l’extérieur du bâtiment, à la plomberie et à l’électricité devront être réalisées par des bénévoles qui possèdent leurs cartes de compétence.

Le règlement entrera en vigueur le 23 novembre. Sans se lancer dans une «chasse aux bénévoles», les inspecteurs de la CCQ assureront le respect des règles en effectuant les vérifications d’usage sur les chantiers.

Il revient au bénéficiaire des travaux de s’assurer de la sécurité des bénévoles. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) entend sensibiliser les employeurs et les bénévoles à cet effet.

Par voie de communiqué, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a dit accueillir favorablement ce règlement. Elle aurait toutefois préféré voir des exigences plus élevées en matière de santé et sécurité pour les bénévoles. L’APCHQ aurait aussi souhaité un registre afin de distinguer les bénévoles des travailleurs au noir.