Céline Dion fait une apparition surprise dans une boîte de nuit

Céline Dion a fait une apparition-surprise dans une boîte de nuit de Las Vegas mardi soir. Après son spectacle au Colosseum du Caesars Palace, la chanteuse est allée rejoindre le DJ Steve Aoki au Omnia Nightclub, qui tenait un événement-bénéfice pour venir en aide aux victimes du massacre de Las Vegas.

La fusillade avait fait 58 morts et 546 blessés le 1er octobre.

Vêtue d’une scintillante robe gris métallique, Céline Dion est apparue derrière les platines avant de monter sur une mini-scène pour livrer son plus grand succès aux États-Unis, My Heart Will Go On. Selon les nombreuses vidéos du numéro mises en ligne sur Internet, la diva faisait du lip-sync. La foule ne s’est pas gênée pour entonner la chanson avec elle.

Ce n’est pas la première fois que Steve Aoki faisait tourner du Céline Dion lors d’une performance. En 2015, le disc jockey américain d’origine japonaise avait attiré l’attention des médias en faisant jouer la célèbre chanson du film Titanic dans ses concerts aux quatre coins du monde.

Les deux artistes s’étaient d’ailleurs rencontrés à Las Vegas cette même année. Céline Dion en avait profité pour imiter – avec comme seul instrument sa propre voix – les traitements dance habituellement réservés à My Heart Will Go On. La vidéo de leur échange était rapidement devenue virale sur YouTube.