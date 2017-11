La Caisse voit grand dans le solaire à New York

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Ivanhoé Cambridge, s’allie au fonds d’investissement privé Blackstone pour implanter un important projet de panneaux solaires sur toiture dans le plus imposant complexe multirésidentiel privé de New York.

L’investissement triplera la capacité de production d’énergie solaire à Manhattan et sera piloté par StuyTown Property Services, la firme de gestion de propriétés des quartiers Stuyvesant Town et Peter Cooper Village, qui sont voisins dans l’East Village.

Aucun détail financier n'a été dévoilé.

Les 56 immeubles concernés comptent plus de 11 200 logements dans un vaste secteur de 80 acres. Plus de 27 000 personnes y vivent.

C’est la firme Onyx Renewable Partners qui développera ce système devant produire à terme jusqu’à 3,8 mégawatts, permettant de répondre aux besoins énergétiques annuels de plus de 1000 appartements new-yorkais. Quand il sera achevé en 2019, il couvrira l’équivalant de 22 acres de toiture grâce à près de 9700 panneaux solaires à haute efficacité.

Le projet devrait permettre d’éliminer environ 63 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à 12 000 véhicules retirés de la circulation sur une période de 12 mois.

L’installation d’un éclairage DEL, d’échangeurs thermiques à haute efficacité pour l’eau chaude, de soupapes pour faire diminuer la consommation d’eau ont notamment permis à StuyTown de devenir le premier complexe résidentiel de New York à recevoir une certification Energy Star trois années de suite, a-t-on précisé mercredi, par communiqué, en ajoutant que ce secteur résidentiel est très actif dans la collecte des déchets compostables et dans la réduction des gaz à effet de serre.