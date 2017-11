La SQ installe un poste de commandement à Louiseville

Près d’une semaine depuis la disparition de Mélissa Blais, la Sûreté du Québec installera un poste de commandement à Louiseville mercredi dans le but de faire avancer l’enquête.

Les enquêteurs seront présents dès 16 h sur l’avenue Saint-Laurent, près du centre-ville de la municipalité.

«On veut aller à la rencontre des citoyens et les enquêteurs des crimes majeurs vont aller à différents endroits, a expliqué la porte-parole de la SQ Éloïse Cosette. Le but est de faire avancer l’enquête, de recueillir des informations. Ça fera une semaine qu’elle a disparu et ce n’est pas un hasard si on y retourne aujourd’hui.»

Mélissa Blais, 34 ans, a été vue la dernière fois à la sortie d’un bar dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière. Elle avait quitté son domicile de Yamachiche après une dispute.

Sa voiture, une Toyota Corolla noire 2011 n'a pas été retrouvée. La mère de famille n'a pas non plus effectué de transactions bancaires depuis sa disparition.