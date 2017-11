Le gouvernement a-t-il eu raison de prolonger le mandat de Mary Dawson?

Des documents présentés en cour soulèvent des questions sur la relation entre le gouvernement Trudeau et la commissaire à l'éthique, Mary Dawson.

Quand le gouvernement libéral a choisi de renouveler le mandat de Mme Dawson pour un autre six mois en mai dernier, les élus avaient à leur disposition un bassin de candidats qualifiés dans lequel ils auraient pu puiser. Si le groupe d'intérêts Democracy Watch n'avait pas intenté de recours devant les tribunaux contre le gouvernement, l'information n'aurait jamais été révélée.

Pour le groupe d'intérêts, le gouvernement a pris la décision de prolonger le mandat de Mary Dawson, de peur de se retrouver avec un nouveau commissaire à l'éthique plus dur, moins prévisible. Democracy Watch fait remarquer qu'en dehors de l'amende de 200 dollars imposée à Bill Morneau pour sa villa en France non déclarée, la commissaire Dawson n'a pas trouvé un libéral coupable de quoi que ce soit depuis l'élection.

«On va être bientôt à Noël à un an de la plainte qui a été faire pour conflit d'intérêts du premier ministre dans son voyage avec l'Aga Khan sur une île privée, puis il y a rien encore qui est sorti», affirme Alain Rayes, député conservateur de Richmond-Arthabaska.

Le voyage du premier ministre chez l'Aga Khan fait l'objet d'une enquête de la commissaire, tout comme plusieurs autres dossiers. Devant ces faits nouveaux, les conservateurs se disent préoccupés.

«Que ça soit le dossier du premier ministre, que ça soit le dossier du ministre des Finances, que ça soit la situation que l'on vit présentement avec l'argentier du Parti libéral, qui est un bon ami de Justin Trudeau, quand on voit que le gouvernement aurait pu prendre action et nommer sa commissaire à l'éthique - et on voit tous ces conflits-là qui rejaillissent -, on peut se poser de sérieuses questions», ajoute M. Rayes.

Pour Democracy Watch, le gouvernement a carrément choisi son juge. Le gouvernement, de son côté, indique qu'il a besoin de plus de temps pour trouver le candidat le plus qualifié.