Le nouveau maire de Sherbrooke rencontre son prédécesseur

C'est derrière les portes closes du bureau du maire à l'hôtel de ville de Sherbrooke que s'est tenue officiellement mercredi la première rencontre entre Bernard Sévigny et le nouveau maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Une rencontre cordiale teintée d'émotions pour le maire défait dimanche, qui n'a pas voulu s'adresser aux médias.

«Je suis ici de façon objective et je n'ai pas l'intention de parler de mon avenir, tout ceci m'appartient», a-t-il affirmé à la presse à la suite de cette rencontre.

Quant au nouveau maire, il a qualifié ce tête-à-tête de positif. «La rencontre s'est très bien passée. M. Sévigny et moi avons échangé sur plusieurs dossiers majeurs, dont Well inc., Valoris et l'aéroport de Sherbrooke», a résumé Steve Lussier.

Rappelons que cette première rencontre entre Bernard Sévigny et Steve Lussier devait avoir lieu mardi. C'est à la demande du maire défait que la réunion a été reportée au lendemain.