Le revenu minimum garanti a ses «pièges»

Le Revenu minimum garanti «cache de nombreux pièges» qui pourraient détériorer la qualité de vie des citoyens plus vulnérables, estime le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Le Collectif a affiché cette réserve mercredi notamment parce qu’il ne fait pas confiance au gouvernement Couillard, lequel est «guidé par une conception néolibérale du rôle de l'État».

«Pour nous, l'important est que le prochain plan de lutte à la pauvreté du gouvernement [prévu cet automne] comporte des mesures audacieuses de redistribution de la richesse, peu importe que ce soit sous la forme d'un revenu minimum garanti ou non», peut-on lire dans un communiqué

Toutefois, si le gouvernement devait procéder à un projet-pilote de revenu minimum garanti, il devrait au moins «permettre d'augmenter le revenu des personnes en situation de pauvreté et améliorer leurs conditions de vie, aller de pair avec l'amélioration continue des services publics, protections sociales et lois du travail et finalement, être versé de façon inconditionnelle», estime le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Rappelons que le premier ministre Philippe Couillard a mis sur pied, en septembre 2016, un comité d’experts pour conseiller le gouvernement dans la mise sur pied éventuelle du revenu minimum garanti au Québec. Son rapport est attendu d’ici la fin de l’année.