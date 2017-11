Les profits de CGI reculent au quatrième trimestre

Groupe CGI a rapporté mercredi un bénéfice net de 208,5 millions $ au quatrième trimestre de son exercice, en baisse comparativement aux 274,4 millions $ enregistrés durant la période correspondante de l’an dernier.

Par action diluée, le bénéfice net s’est élevé à 70 cents, en recul également comparativement à 89 cents, il y a un an.

Le géant des services informatiques a annoncé mercredi des revenus de 2,6 milliards $ pour le trimestre, en hausse de 2,5 % en devises constantes. «La variation des taux de change a eu une incidence négative de 39,1 millions $ sur les revenus», a toutefois indiqué la compagnie.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2017, il y a eu environ 65 millions $ en coûts de restructuration.

Par ailleurs, CGI dit avoir conclu de nouveaux contrats de 2,9 milliards $ pour le trimestre, en hausse de 54,6 millions $ par rapport au quatrième trimestre de 2016. Ainsi, à la fin de septembre, le carnet de commandes de CGI affichait une valeur de 20,8 milliards $.

«Partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité, les besoins numériques des consommateurs et des citoyens stimulent les investissements en technologie dans l'ensemble de l'organisation, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Le numérique transforme les attentes, et les conseillers de CGI offrent des solutions et services complets qui aident nos clients à s'adapter rapidement et efficacement.»

Pour le trimestre, le bénéfice net de CGI s’est élevé à 1 milliard $ ou 3,41 par action diluée, en légère hausse comparativement à l’an dernier. Les revenus ont atteint 10,8 milliards $, par rapport à 10,6 en 2016.