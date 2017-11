Les profits de l'Industrielle Alliance en légère baisse

L'Industrielle Alliance a rapporté mercredi un bénéfice en léger recul au troisième trimestre.

Pour la période de trois mois close le 30 septembre dernier, le bénéfice attribué aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 144,9 millions $ ou 1,35 $ par action diluée, comparativement à 144,4 millions $ ou 1,40 $ par action diluée l’an dernier. Malgré tout, les résultats sont conformes aux attentes fixées par l’entreprise.

«Je suis heureux des résultats du troisième trimestre, alors que nous avons terminé la période avec un bénéfice par action ordinaire dans le haut de notre indication donnée aux marchés», a indiqué René Chabot, vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef.

Le rendement des capitaux propres aux actionnaires ordinaires a progressé de 12,5 % pour les 12 derniers mois. De plus, l’actif sous gestion et administration s’est élevé à 164,8 milliards $, en hausse par rapport à 126,2 milliards $ l’an dernier.

«Ce trimestre a marqué la pose de jalons importants dans l'expansion de notre réseau de services financiers, a commenté Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Nous avons complété l'acquisition de HollisWealth, qui vient clairement hisser iA Groupe financier parmi les plus importantes firmes-conseils indépendantes en gestion de patrimoine au Canada.»

Le conseil d'administration de l'Industrielle Alliance a annoncé une hausse de 0,03 $ de son dividende par action ordinaire, à 0,38 $, payable le 15 décembre prochain pour tous les actionnaires ordinaires inscrits en date du 24 novembre.

«Les initiatives stratégiques et la belle lancée qui se poursuit dans nos activités d'assurance et de gestion de patrimoine jettent les bases pour une création de valeur continue en termes de valeur comptable et de croissance du dividende», a ajouté M. Charest.

Pour 2017, la compagnie prévoit un bénéfice par action dans une fourchette de 4,65 $ à 5,05 $.