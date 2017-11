Taxer le commerce en ligne et baisser la TVQ?

Tandis que Québec entend imposer la TVQ à l’ensemble du commerce en ligne dès 2018, Ottawa se fait tirer l’oreille pour en faire de même avec la TPS.

Une proposition du Parti québécois présentée par Nicolas Marceau, le porte-parole du parti en matière de finances, sur la façon d’appliquer la taxe provinciale fait réagir l’équipe de l’émission «La Joute», à LCN.

Pour éviter d’augmenter le fardeau fiscal des contribuables, le PQ suggère au gouvernement de baisser le taux de la TVQ proportionnellement aux revenus engendrés par la taxation du commerce sur le web.

«En taxant le commerce en ligne, ça rapporterait environ 500 millions au gouvernement du Québec, calcule le commentateur politique Bernard Drainville. Les 500 millions, on les baisse d’autant sur la TVQ, on baisse la TVQ "across the board", comme on dit en bon latin, de 9,9% qu’elle est actuellement à 9,6%. Ça voudrait dire 500 millions de moins de taxes payées par les Québécois. On ne peut donc pas dire qu’on augmente le fardeau fiscal, c’est équitable pour nos entreprises et ça règle le problème de Justin Trudeau...»

Taxer par secteurs?

La Coalition Avenir Québec n’a pas manqué non plus de soumettre sa propre proposition, soulevant la possibilité de soit imposer la taxe pour toute une industrie donnée ou, au contraire, d’en exempter chacun des joueurs. Une approche par secteurs, en quelque sorte.

«C’est un peu bizarre...et ça ne donne pas de bons résultats», affirme le coanalyste Luc Lavoie, qui rappelle à la mémoire des téléspectateurs de «La Joute» le budget de Jacques Parizeau, dans les années 70. «Il avait décidé que pour aider le secteur de la chaussure, il allait enlever la taxe de vente et, cette fois-là, il s’était d’ailleurs rendu célèbre parce qu’il avait dit que, pour des raisons culturelles évidentes, les patins allaient être considérés comme des chaussures. Ça avait fait époque», se souvient-il.

Car le vrai problème en ce moment est la fermeture des commerces au détail en raison de la montée du commerce en ligne, explique-t-il. D’où l’importance de taxer dès maintenant ce type de commerce électronique.

«Sur la CAQ, je ne comprends pas, rétorque Bernard Drainville. Tu taxes certains vêtements et d’autres pas. Comment tu implantes ça? Ça ne sera pas simple de mettre ça en application...»

Équité fiscale

Quant à la question de fond, Luc Lavoie estime que l’État doit s’assurer du respect de l’équité en matière fiscale. «Tu peux pas ne pas taxer Netflix et taxer Club Illico et ses équivalents au Canada anglais. C’est pourtant simple. Pendant la campagne électorale de 2015, Trudeau, poussé par Harper, a décidé qu’il n’y aurait pas de taxe Netflix. Et il est maintenant pris avec sa promesse. Ça n’a pas de bon sens. Enlève-les toutes, ou mets les toutes pareilles.»

Le jouteur Bernard Drainville abonde dans le même sens. «C’est le cri du cœur de Peter Simmons, qui dit, moi, je crée des emplois au Québec, j’ai une belle business, je paye mes impôts et là, les gens peuvent acheter la même paire de pantalons, le même "jacket" sur Internet et ils ne paieront pas leurs taxes. Pour moi, ça n’a pas de maudit bon sens, c’est clair pour tout le monde», insiste-t-il.

