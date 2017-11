Transcontinental vend 21 journaux hebdomadaires

L’imprimeur Transcontinental poursuit la vente de son réseau de journaux hebdomadaires. Il cède 21 publications au groupe Icimédias. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Sur les 93 publications québécoises et ontariennes recensées en avril dernier chez Transcontinental, 52 de ces publications ont été vendues depuis.

L’entente annoncée mercredi prévoit que 168 employés de Transcontinental travailleront dorénavant pour Icimédias.

Le groupe, dirigé par Renel Bouchard, met également la main sur le site Web d’avis de décès InMemoriam.ca.

Cette transaction s’avère la plus importante à ce jour dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media.

Avec la conclusion de cette transaction, près de 50 % des titres inclus dans ce processus se retrouvent maintenant dans les mains d'acteurs locaux, a fait valoir Transcontinental.

«Avec la vente aujourd’hui de 21 de nos publications dans le cadre d'une seule transaction, nous franchissons un pas important dans le processus de vente de nos journaux locaux au Québec et en Ontario, a indiqué le président et chef de la direction de Transcontinental, François Olivier.

Ce dernier a précisé que les dirigeants d’Icimédias, Renel Bouchard et Marc-Noël Ouellette, étaient des «partenaires d'affaires de longue date désireux de contribuer à la pérennité de ces publications».Voici la liste des 21 publications vendues par TC Transcontinental :

• «L'Avenir de l'Érable»

• «La Nouvelle union - édition du mercredi» et «La Nouvelle union - édition du dimanche» (Centre-du-Québec)

• «Beauce Média» (Chaudière-Appalaches)

• «L'Éclaireur Progrès» (Chaudière-Appalaches)

• «Hebdo Régional» (Chaudière-Appalaches)

• «La Voix du Sud» (Chaudière-Appalaches)

• «Courrier Frontenac» (Chaudière-Appalaches)

• «Le Progrès de Coaticook» (Estrie)

• «Le Reflet du Lac» (Estrie)

• «Le Courrier Sud» (Mauricie)

• «L'Écho La Tuque/Haut-St-Maurice» (Mauricie)

• «L'Écho de Maskinongé» (Mauricie)

• «L'Hebdo du St-Maurice» (Mauricie)

• «L'Hebdo Journal» (Mauricie)

• «L'Avenir et des Rivières» (Montérégie)

• «Granby Express» (Montérégie)

• «Journal Le Guide» (Montérégie)

• «Le Canada Français» (Montérégie)

• «Le Richelieu» (Montérégie)

• «Coup d'oeil» (Montérégie)