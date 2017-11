Un salon de l'emploi pour les travailleurs immigrants

La Fédération des Chambres de commerce du Québec organise mercredi, à Montréal, un Salon d'emploi pour les travailleurs immigrants.

Un événement qui tombe à point nommé alors que la pénurie d'emploi est un enjeu majeur ici et que de nombreux immigrants sont arrivés au cours des derniers mois.

«On a un défi démographique très important. Statistiques 2015-2019, on a 720 000 emplois à combler au Québec, c'est un chiffre très important et plus de la moitié de ces emplois sont à l'extérieur de la région de Montréal», a expliqué Stéphane Forget, président de la Fédération des Chambres de commerce du Québec, en entrevue avec Pierre Bruneau.

La majorité des immigrants (86%) résident à Montréal contre 14% qui sont hors de la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR). C'est pourquoi la Fédération des Chambres de commerce a d'abord identifié cinq régions et souhaite ainsi faire le pont avec ces régions.

«Avec le réseau des Chambres de commerce, on consulté les entreprises et on est revenu à Montréal avec 2700 emplois dans tous les secteurs», ajoute M. Forget qui cite notamment une trentaine de postes de foreurs en Abitibi-Témiscamingue.

«Il faut démontrer qu'il y a un potentiel d'y travailler, il faut convaincre la famille d'y aller. Il faut voir si on est prêt à aller vivre dans une région parce que chacune des régions du Québec a ses particularités», affirme M. Forget.

«On oublie aussi que les immigrants qui arrivent ici ne viennent pas toujours d'une grande ville dans leur pays d'origine. Ils peuvent avoir le goût de s'éloigner d'un grand centre», précise-t-il.

Pour ce qui est des permis de travail, on apprenait que le gouvernement fédéral n'a délivré que 330 permis depuis juillet. Le président de la FCCQ admet qu'il y a effectivement encore du travail à faire.

Le salon se tient donc jusqu'à 19h à l'hôtel Universel Montréal au 5000 rue Sherbrooke Est.