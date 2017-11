Vidéotron franchit le cap du million de lignes en service

Sept ans après avoir lancé son réseau mobile, Vidéotron a annoncé mercredi qu’elle compte maintenant plus d’un million de lignes en service, tant auprès des particuliers que de sa clientèle d’affaires.

«Quelle fierté de constater le chemin parcouru depuis notre lancement en 2010 ! Un million de fois merci à nos clients. Ce sont eux qui nous poussent chaque jour à faire encore mieux», a souligné Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, dans un communiqué.

Dans un avenir rapproché, la filiale de Québecor a indiqué qu’elle souhaite concentrer ses énergies sur la densification de sa couverture cellulaire, l’augmentation des vitesses de téléchargement ainsi que l’arrivée de la 5G et de l’intranet des objets.

Vidéotron a par ailleurs lancé récemment la fonction VoLTE (Voice over LTE), une «nouvelle génération de services de voix sur le mobile [qui] permet aux utilisateurs admissibles de bénéficier d’une couverture intrabâtiment améliorée et d’un délai d’acheminement des appels encore plus court», a-t-on précisé, en plus d’améliorer la qualité sonore des appels.

Pour mener à bon port tous ses projets, Vidéotron dit investir de façon importante dans ses infrastructures «afin de soutenir la demande à venir». Elle fait également des efforts en recherche et développement au sein du Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente, créé à son initiative et en collaboration avec Ericsson, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et le Quartier de l’innovation de Montréal.

Depuis 2008, Vidéotron a injecté 2 milliards $ dans son réseau mobile couvrant aujourd’hui plus de 82 000 kilomètres carrés, 898 municipalités du Québec et 20 de l’Ontario. Elle a créé 1000 emplois et elle dispose de 130 points de vente.