650 000 $ pour l’arrivée de Julie Payette

Le gouvernement canadien a prévu dépenser plus d’un demi-million de dollars pour l’inauguration de la nouvelle gouverneure générale Julie Payette. Une somme considérée comme astronomique par certains.

Au total, le gouvernement devrait avoir dépensé jusqu’à 650 000 $ pour l’arrivée en poste de l’ex-astronaute et scientifique, dont la grande majorité du montant était dédiée à la journée de son assermentation le 2 octobre.

C’est ce que révèle le budget détaillé de l’installation de la gouverneure générale obtenu par «Le Journal de Montréal» auprès de Patrimoine Canada.

Le ministère dit toutefois que le solde final devrait être moins élevé, sans toutefois pouvoir le chiffrer.

Ce montant couvre un large éventail d’activités et préparatifs, surtout en lien avec la cérémonie d’assermentation tenue devant 400 personnes et l’opulente réception en soirée au musée de l’Histoire pour le même nombre d’invités. De très nombreux dignitaires y ont assisté, dont le premier ministre lui-même et la juge en chef de la Cour suprême.

Artistes, voyage et cadeaux

Pour les divertir, 14 artistes et groupes ont participé aux activités, dont la célèbre chanteuse québécoise Ginette Reno.

Le budget artistique total, incluant l’hébergement des participants, était de 113 530 $.

La somme de plus d’un demi-million $ inclut également le voyage de près de 30 000 $ de Mme Payette en Angleterre le 20 septembre. Armée d’un budget de cadeaux de 1000 $, elle y a rencontré la reine Elizabeth II.

D’ailleurs, le gouverneur général sortant, Daniel Johnston, a également eu droit à un cadeau d’une valeur estimée à 3000 $ de la part du premier ministre Trudeau, révèlent les documents.

Soulignons que si l’événement s’est déroulé au début du mois d’octobre, Patrimoine Canada a indiqué que le coût total final ne sera pas compilé avant la réception de toutes les factures des fournisseurs d’ici quelques mois.

De plus, le budget de 650 000 $ n’inclut pas le coût pour la sécurité, assurée conjointement par la GRC et la Défense nationale, indique le ministère.

Trop cher

Contactés par «Le Journal de Montréal», des intervenants et élus de l’opposition ont fait le saut en apprenant le budget dédié à l’arrivée en poste de Mme Payette.

Selon eux, 650 000 $, c’est beaucoup trop cher pour un événement auquel à peine quelques centaines de personnes ont eu le droit de participer. La cérémonie d’assermentation a toutefois été télévisée.

«Je comprends que c’est une activité très protocolaire, mais je ne connais pas de Canadiens qui se sont réveillés ce matin-là en se disant qu’ils avaient très hâte de regarder la cérémonie et qu’ils espéraient que ce soit luxueux et extravagant», ironise Carl Vallée, porte-parole québécois de la Fédération canadienne des contribuables.

Du côté du Bloc québécois, on remet carrément en question l’existence du poste de gouverneure générale, symbole «de la monarchie et du colonialisme».

Mais si le poste doit continuer à exister, ses dépenses devraient être réduites au minimum, souligne le parti.

«Le gouvernement Trudeau décide d’investir sans compter dans de vieux symboles dépassés, tandis que de nombreux Canadiens attendent toujours des investissements dans les services dont ils ont besoin quotidiennement», dénonce le député Xavier Barsalou Duval.

Exemples de dépenses pour l’assermentation

167 900 $

Frais de service pour la réception.

22 500 $

Billets d’avion pour sa visite chez la reine Elizabeth II.

3870 $

Boîtes à lunch pour les employés et artistes.

930 $

Calligraphie pour la page de Mme Payette dans le Livre d’or.

- Avec la collaboration d’Émilie Bergeron