André Boisclair réagit à son arrestation

Arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies, l'ex-chef du Parti québécois André Boisclair a réagi pour la première fois jeudi soir, quelques heures après avoir été libéré.

Dans une publication sur Facebook, il a confirmé l'arrestation. «J’ai effectivement été arrêté la nuit dernière pour avoir conduit mon véhicule alors que mes facultés étaient affaiblies par l’alcool», a-t-il écrit.

Dans son message, Boisclair fait son mea culpa et répète plusieurs fois qu'il va faire face à ses responsabilités et assumer les conséquences.

«Je dois maintenant composer avec cette nuit du 9 novembre 2017 et tenter d’en réparer les conséquences», dit-il.

Il conclut son message en lançant un avertissement à ceux qui seraient tentés de conduire après avoir bu. «Si une personne qui lit aujourd’hui ce message et se questionne ce soir après avoir pris quelques verres de sa capacité à conduire décide de s’abstenir, la présente publication aura eu son utilité.»

L'ex-chef péquiste a été arrêté le 9 novembre pour conduite avec les facultés affaiblies et refus d’obtempérer. Il a été détenu au poste de police du parc Victoria avant d'être libéré sous promesse de comparaître.

Lisez le message complet qu'il a publié sur Facebook.

Bonjour à tous,

Ce qui a été rapporté dans les médias est fondé, j’ai effectivement été arrêté la nuit dernière pour avoir conduit mon véhicule alors que mes facultés étaient affaiblies par l’alcool.

J’ai été libéré ce matin sur promesse de comparaître et je dois maintenant faire face à mes responsabilités et assumer les conséquences de mes gestes. J’ai commis une importante erreur, j’en suis profondément désolé et je vais maintenant faire face à mes responsabilités en lien avec ce qui s’est passé.