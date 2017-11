ArcelorMittal souhaite agrandir son parc de résidus miniers

ArcelorMittal souhaite réaliser un vaste projet pour assurer ses opérations minières des 28 prochaines années au Mont-Wright, près de Fermont, sur la Côte-Nord.

Ce projet de gestion à long terme de l’eau et des résidus miniers touchera 11 lacs, 15 étangs et 25 ruisseaux.

ArcelorMittal devra gérer 825 millions de tonnes de résidus miniers entre 2026 et 2045. Elle doit aménager des sites de dépôt de même que 2 bassins et d’un bassin de sédimentation à proximité du site exploité depuis les années 70.

Dans la documentation disponible auprès du BAPE, on peut constater que le ministère du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a adressé plusieurs questions à ArcelorMittal. La minière a répondu.

Reste maintenant à savoir s’il y aura des demandes d’audiences du BAPE. Le public a jusqu’à vendredi pour réclamer des audiences.

Mais il serait surprenant de voir de l’opposition face à ce projet sur la Côte-Nord. Du côté du Syndicat des Métallos, dont 2000 membres travaillent à ArcelorMittal, on voit ce projet d’un très bon œil.

Au cours des dernières décennies, les parcs de résidus miniers au Mont-Wright ont souvent été agrandis. C’est la nature même des opérations minières.

«Ça fait partie de l’exploitation minière, a expliqué le représentant du syndicat des Métallos, Yves-Aimé Boulay. On veut sortir de 25 à 30 millions de tonnes par année, donc ça amène des résidus. Si on les gère, si le côté environnement est là pour surveiller qu’il n’y a pas de déversement et qu’il n’y a rien de mauvais pour la faune et la flore, on ne peut pas être contre ça.»

Au cabinet du ministère de l’Environnement, on affirme que la ministre est confiante que le projet sera soumis au BAPE.

Une décision sera prise au cours des prochaines semaines.