Deux autres députés libéraux ont rencontré la vérificatrice générale

Deux autres députés ont rencontré des représentants de la vérificatrice générale en plus de Guy Ouellette selon ce que TVA Nouvelles a appris.

Jean-Denis Girard et Pierre-Michel Auger ont confirmé avoir rencontré ces représentants la semaine dernière à la suite des allégations de collusion et de corruption entre l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et des firmes comptables.

Selon ce qu’il a été permis d’apprendre, le député de Champlain, M. Auger, s'est rendu à la Sûreté du Québec (SQ) pour expliquer qu’il détenait des informations sur un entrepreneur qui s’est vu refuser sa certification par l’AMF.

Cet entrepreneur aurait présenté des documents et le député lui aurait conseillé d’aller rencontrer un avocat.