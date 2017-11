Drew Barrymore blessée par des commentaires sur son apparence

Après avoir diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voit sans maquillage, Drew Barrymore a admis qu'elle avait été heurtée par les commentaires haineux de plusieurs trolls.

Elle est donc apparue mercredi dernier sur Instagram avec un look plus glamour et une nouvelle coupe de cheveux, indiquant dans un texte qu'elle avait décidé de réagir aux propos dénigrants.

«Les trolls vont encore me détester, indique-t-elle. Hier j'ai lu vos commentaires sur mon fil Instagram. Ils étaient méchants et m'ont blessée. Et que font les femmes qui sont blessées ? Elle se soignent toutes seules en se faisant une nouvelle coupe de cheveux, en mettant du rouge à lèvres et en chantant si elle n'ont rien de sympa à dire... ou en se taisant.»

L'actrice poursuit en remerciant sa maquilleuse et sa coiffeuse qui l'on soutenue.

«Merci @markishkreli @yumi_mori pour m'avoir ramassée et m'avoir remonté le moral en me donnant un nouveau look. Merci surtout de m'avoir fait me sentir belle. La beauté est à l’intérieur. Mais un peu d'amour à l’extérieur ne fait de mal à personne.»

La vedette a pourtant l'habitude de poster des photos d'elle au naturel et avait reçu de nombreux encouragements en juillet dernier quand elle avait partagé une photo d'elle montrant ses sourcils non épilés et ses racines de cheveux grises.