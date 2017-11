Filiale de Vidéotron: 4Degrés obtient la certification Tier III Construction

Les centres de données 4Degrés de Montréal et de Québec ont obtenu la certification Tier III Construction de la part de l’organisme indépendant Uptime Institute, a annoncé jeudi cette filiale de Vidéotron.

Selon 4Degrés, qui détenait déjà la certification Tier III Design, la certification Tier III Construction «permet de garantir une disponibilité de service exceptionnelle, et ce, en tout temps», a-t-on précisé par communiqué.

Pour obtenir cette attestation, les centres de données 4Degrés ont dû se soumettre à une batterie de tests «effectués dans des conditions réelles sur des éléments mécaniques, électriques et structuraux», a indiqué l’entreprise, en ajoutant que «la certification Tier III Construction est la norme internationale de disponibilité et de service continu la plus élevée sur le marché en dehors du secteur militaire. Elle atteste que les installations ont été construites comme prévu dans les documents de conception et qu'elles répondent bien aux exigences de disponibilité et de performance».

4Degrés, dont les installations sont situées dans des parcs technologiques de Montréal et de Québec, entend continuer de se distinguer comme solution d’hébergement de données dans un «monde hyperconnecté».

«La satisfaction de la clientèle et la fiabilité sont au cœur de nos priorités. La certification Tier III est une assurance supplémentaire pour nos clients en matière de continuité des affaires», a dit Jean Novak, président de Vidéotron Affaires.

«Elle signifie également que les centres de données 4Degrés se sont taillé une place parmi les plus grands joueurs internationaux en offrant des caractéristiques répondant aux normes les plus strictes de l’industrie», a-t-il ajouté.