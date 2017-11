Imperial Tobacco dit non au pot

Le PDG d'Imperial Tobacco Canada, Jorge Araya, ferme catégoriquement la porte à la production de cannabis, tout en admettant qu’il soit incapable de prédire l’avenir.

«Je dirais un non catégorique», a indiqué au «Journal de Montréal» le PDG d'Imperial Tobacco Canada, Jorge Araya, quand on lui a demandé si sa compagnie prévoit se lancer dans l'industrie du cannabis récréatif qui devrait rapporter 6 milliards $ d’ici quatre ans.

Le patron du géant du tabac laisse toutefois tomber en cours d’entrevue qu’on ne peut «jamais dire jamais» et qu’«on ne peut jamais dire non». Il dit miser sur la légalisation prochaine du vapotage plutôt que sur le cannabis.

Risques réels

Le patron canadien d'Imperial Tobacco reconnaît que la cigarette nuit à la santé, mais dit respecter les cinq millions de Canadiens qui font le choix de fumer, a-t-il déclaré dans son discours prononcé à l'invitation du Conseil du patronat du Québec (CPQ).

La présence du PDG d'Imperial Tobacco à la tribune du CPQ a d’ailleurs été dénoncée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac qui n’a pas manqué de rappeler que l'actuel président du CPQ, Yves-Thomas Dorval, a déjà travaillé plusieurs années chez le cigarettier.

Deux poids, deux mesures

Le numéro 1 d'Imperial Tobacco, Jorge Araya, ne comprend par ailleurs pas pourquoi Ottawa veut d'un côté taxer timidement le cannabis, alors que les produits du tabac sont très taxés. Il y voit une iniquité.

«Si ces principes s'appliquent à la marijuana, ils s'appliquent aussi à l'industrie du tabac», a-t-il souligné.

«Baissez les taxes», a-t-il martelé. M. Araya rappelle que sa compagnie paie déjà plus de 750 millions $ en taxes de toutes sortes au Québec chaque année.

Il ne saisit pas non plus pourquoi le gouvernement veut réduire de 5 % la consommation de tabac d’ici 2035, alors qu’il n’a aucune cible avec la marijuana. Il constate que les taxes sur les produits du tabac augmentent de 70 % leur prix, mais que ce ne sera pas le cas pour le cannabis.

«Mettre le tabac (qui a tué 39 000 Canadiens en 2002) et le cannabis (qui en tué 39) sur un même pied d’égalité est malhonnête et trompeur, et ne sert qu’à minimiser les dommages causés par le tabac et l'importance de la lutte contre le tabagisme», a pour sa part rappelé Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.